محمود أبو الدهب: يورشيتش أهدى الفوز للزمالك

أكد محمود أبو الدهب محلل برنامج "البريمو" أن يورشيتش المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بيراميدز أدار مباراة الزمالك بشكل خاطئ وتسبب في خسارة فريقه في المباراة التي أقيمت بينهما ببطولة الدوري الممتاز.

وقال محمود أبو الدهب محلل برنامج "البريمو"على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق:" المدرب الكرواتي يورشيتش هو من أهدى الفوز لنادي الزمالك عن طريق التشكيل الخاطئ الذي خاض به المباراة وتسبب في فريق بيراميدز وخسارة ٣ نقاط غالية في مسابقة الدوري المصري".



وأشار إلى أن مباراة فريق الأهلي وبيراميدز القادمة في بطولة الدوري المصري ستحدد بشكل كبير شكل المنافسة على لقب الدوري الممتاز هذا الموسم.