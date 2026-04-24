خالد الغندور: جماهير الزمالك مش طبيعية.. الدوري لسه في الملعب

تحدث خالد الغندور نجم نادي الزمالك السابق، عن فوز الفارس الأبيض ضد بيراميدز ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقال خالد الغندور خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج ستاد المحور: "الزمالك نجح في الفوز وحصد الثلاث نقاط والجماهير لم تكن طبيعية، شكل الجمهور في الملعب كان ممتع ومعتمد جمال الأقل في الراتب والأعلى فنيا".

وأضاف: "معتمد جمال يتقاضى راتب أقل من توروب ويورتشيتش ونجح في الوصول بالزمالك لنهائي الكونفدرالية والصدارة، الزمالك نجح في تحطيم كل الثوابت هذا الموسم والعزيمة والإرادة وراء نجاح الزمالك في الموسم الحالي".

وأردف: "الزمالك أستغنى عن ناصر ماهر ودونجا ويعاني من أزمات القيد ومع ذلك يتصدر الدوري؛ بيراميدز يمتلك كوكبة من النجوم عكس الزمالك ومع ذلك معتمد جمال تفوق".

واختتم حديثه قائلًا: "شكرا جون إدوارد على التعاقد مع بيزيرا وشيكو بانزا وصفقة بيزيرا بدون ضجة نجحت في تحقيق المطلوب منه، الدوري لسه في الملعب والزمالك لازم يفوز على إنبي".