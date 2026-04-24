أرقام قياسية للزمالك.. صدارة مزدوجة وانتصار تاريخي رغم التحديات

يواصل نادي الزمالك كتابة فصول جديدة في تاريخه، بعدما حقق مجموعة من الإنجازات اللافتة خلال الفترة الأخيرة، تؤكد عودته القوية إلى المنافسة على جميع البطولات.

ونجح الفريق الأبيض في اعتلاء صدارة الدوري المصري الممتاز بشكل منفرد، في ظل منافسة قوية مع كبار الأندية، ليؤكد جاهزيته للمنافسة على اللقب هذا الموسم. كما واصل الزمالك تألقه القاري، متصدرًا مجموعته في بطولة الكونفدرالية الإفريقية، ليعزز حظوظه في التتويج بالبطولة.

وعلى صعيد المواجهات المباشرة، حقق الزمالك فوزًا مهمًا على بيراميدز، بطل إفريقيا، داخل ملعبه، في مباراة عكست قوة شخصية الفريق وقدرته على حسم المواجهات الكبرى.

ورغم التحديات التي واجهها النادي، من أزمات مالية، وإيقافات القيد، إلى رحيل عدد من اللاعبين، فإن الزمالك أثبت أنه فريق لا يعرف الاستسلام، حيث يواصل تحقيق النجاحات بروح قتالية عالية.

ويؤكد هذا المشهد أن الزمالك، بتاريخه وجماهيره، قادر دائمًا على تجاوز الصعوبات، وأن الإنجازات لا تتطلب بالضرورة ظروفًا مثالية، بل إرادة حقيقية وعزيمة لا تلين.