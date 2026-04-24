تشييع جثمان ضياء العوضي اليوم.. مكان الجنازة والدفن

أُعلنت الصفحة الرسمية للدكتور الراحل ضياء العوضي، الذي وافته المنية اليوم الجمعة عقب صلاة الجمعة، أنه سيتم تشييع جثمانه الطاهر إلى مثواه الأخير، على أن يُعلن لاحقًا عن المسجد الذي ستُقام فيه صلاة الجنازة صباحًا.

موعد جنازة الدكتور ضياء العوضي

ومن المقرر أن يُوارى جثمان الفقيد الثرى بمقابر جمعية النور خلف العبور على طريق بلبيس بمحافظة الشرقية.

ودعا القائمون على الإعلان إلى الدعاء للفقيد بالرحمة والمغفرة، وأن يتقبله الله في الشهداء والصالحين، مؤكدين: «ولا نزكي على الله أحدًا».

سبب وفاة دكتور ضياء العوضي

وفي سياق متصل، أفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، بأنه في إطار متابعة الوزارة لحالة وفاة المواطن المصري ضياء الدين شلبي محمد العوضي، التي وقعت منذ أيام بأحد فنادق مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، تلقت القنصلية العامة المصرية في دبي التقرير الطبي الصادر عن السلطات الإماراتية بشأن الواقعة.

وأوضح التقرير أن الوفاة جاءت طبيعية، ولا توجد أي شبهات جنائية، وأن سبب الوفاة يرجع إلى جلطة مفاجئة في القلب أدت إلى الوفاة.

وأضاف البيان أن القطاع القنصلي بوزارة الخارجية قام بإخطار أسرة الفقيد بمضمون التقرير الطبي، مشيرًا إلى أن القنصلية المصرية في دبي تعمل على إنهاء إجراءات نقل الجثمان إلى مصر في أقرب وقت ممكن.