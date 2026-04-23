أحمد كريمة يعلن مفاجأة عن ادعاءات الشفاء بنظام الطيبات لـ ضياء العوضي

علق الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، على ما يُثار حاليًا بخصوص نظام الطيبات للدكتور الراحل ضياء العوضي، والذي كان يتحدث عن أن هناك بعض الأكلات تسبب الوفاة، وبعض المشروبات يجب التقليل منها، مثل عدم شرب اللبن لكبار السن، وعدم تناول البيض والدواجن، والاكتفاء بتناول اللحوم الحمراء مرة واحدة في الأسبوع.

وقال أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر إن الفقه الإسلامي به باب للأطعمة والمشروبات، وأن الفقه الإسلامي حدد ما نأكله وما نمتنع عنه، مستشهدًا بقول الله تعالى: "كلوا مما في الأرض حلالًا طيبًا ولا تتبعوا خطوات الشيطان".

وأضاف أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، خلال حواره ببرنامج " علامة استفهام" تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن التحليل والتحريم في الأكل والشرب بيد الله، وليس بيد أي شخص، مستشهدًا بقوله تعالى: "قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق".

ولفت إلى أن الله حرم بعض الأشياء، فقال: "حُرِّمَت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير"، كما أن السنة حرّمت تناول لحوم الكلاب والحمير والخيل، مؤكدًا أن هذه الأمور تأتي بنص، وإلا أصبحت الأمور فوضى، وكل شخص يحرّم ويحلّل كما يشاء.

وأشار إلى أن تناول اللبن من الأمور المهمة للجسم، مستشهدًا بقوله تعالى: "سائغًا للشاربين"، لما له من فوائد، كما أن النبي صى الله عليه وسلم، كان يأكل التمر، موضحًا أن من لا يأكل التمر لا يعد مخالفًا، لأن بعض المأكولات قد تسبب مشكلات صحية، ولذلك يجب الرجوع إلى أهل الذكر والأطباء،وليس لمن ينشر أشياء غير صحيحة.