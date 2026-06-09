3666 شهيدًا و11 ألف مصاب .. ارتفاع حصيلة ضحايا الهجمات الإسرائيلية على لبنان

ارتفعت حصيلة ضحايا الهجمات الإسرائيلية على لبنان منذ 2 مارس الماضي وحتى الثلاثاء إلى 3666 قتيلاً و11 ألفاً و321 مصاباً، وفق أحدث البيانات الصادرة عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية.

وأوضح المركز، في بيان رسمي، أن العدد الإجمالي للضحايا خلال الفترة المذكورة يشمل 131 من العاملين في القطاع الصحي الذين فقدوا حياتهم، إضافة إلى إصابة 392 آخرين أثناء تأدية مهامهم الإنسانية والطبية.

وتتواصل الغارات الإسرائيلية على مناطق متعددة في جنوب لبنان رغم إعلان وقف إطلاق النار لأول مرة في 16 أبريل الماضي، والذي جرى تمديده لاحقاً مرتين في إطار الجهود الرامية إلى احتواء التصعيد العسكري بين الجانبين.

وفي سياق المساعي الدبلوماسية، اختتمت لبنان وإسرائيل، برعاية الولايات المتحدة، الجولة الرابعة من المفاوضات التي استمرت يومي 2 و3 يونيو الجاري. وأسفرت المحادثات عن اتفاق مشترك تضمن الالتزام بتنفيذ وقف لإطلاق النار، على أن يستند إلى وقف كامل لإطلاق النار من جانب حزب الله، مع انسحاب عناصره من المناطق الواقعة جنوب نهر الليطاني، وفق ما ورد في البيان المشترك الصادر عن الأطراف المشاركة في المفاوضات.

