بيرو | فارق ضئيل بين مرشحي الرئاسة .. مع استمرار فرز الأصوات في جولة الإعادة

تقلص الفارق بين مرشحي الرئاسة في بيرو إلى أقل من 20 ألف صوت، اليوم الثلاثاء، بعد فرز 96% من أصوات الناخبين في جولة الإعادة التي جرت يوم الأحد.
وأظهرت الأرقام الرسمية حصول النائب القومي روبرتو سانشيز على 50.055% من الأصوات، بينما حصلت السياسية المحافظة كيكو فوجيموري على 49.945%، وذلك بعد أن أحصت الهيئة الانتخابية أكثر من 17,8 مليون صوت، بحسب ما أوردته وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.
وكانت فوجيموري وسانشيز قد تقدما على 33 مرشحًا آخر في الجولة الأولى من الانتخابات في أبريل، لكن لم يحصل أي منهما على أكثر من 20% من الأصوات. واستغرق الأمر من الهيئات الانتخابية أكثر من شهر لإعلان فوزهما في تلك الانتخابات.
وسيصبح الفائز من بينهما تاسع رئيس يتولى سدة الحكم في بيرو خلال عشر سنوات، ويؤدي اليمين الدستورية في 28 يوليو لفترة رئاسية مدتها 5 سنوات.
وأعلن رئيس الهيئة الانتخابية في البلاد، روبرتو بورنيو، أن نتائج الانتخابات ستُعلن خلال 30 يوماً، ودعا الناخبين والمنظمات السياسية إلى "التصرف بمسؤولية ديمقراطية" مع استمرار عملية فرز الأصوات.