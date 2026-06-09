المغرب وشيلي يبحثان تعزيز تعاونهما التجاري

بحث وزير الدولة المغربي المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة، ونائبة وزير التجارة الشيلي باولا إستيفيز، خلال لقائهما بالرباط اليوم الثلاثاء، آفاق التعاون في مجالي التجارة والاستثمار.

وأعرب الجانبان، عن إرادتهما المشتركة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، بالاعتماد على التكامل بين اقتصاديهما والفرص المتاحة في العديد من القطاعات الاستراتيجية.

واستعرض الطرفان، فرص الشراكة في قطاعات الفلاحة، والمعادن، والطاقات المتجددة، والبنيات التحتية المينائية، وكذا آفاق تعزيز المبادلات بين الفاعلين الاقتصاديين في كلا البلدين.

وأشارت إستيفيز، إلى أنه تم الاتفاق على مخطط عمل من أجل تعزيز المبادلات التجارية بين البلدين وإعطاء دفعة جديدة للتعاون الثنائي.

وأوضحت أن هذه الزيارة، التي تترأس وفدها الذي يضم نحو ثلاثين شركة شيلية، تهدف إلى استكشاف فرص شراكة جديدة مع الفاعلين المغاربة.

وأضافت المسؤولة الشيلية أنه من المقرر عقد لقاءات أعمال ثنائية بين الشركات البلدين .. مشيرة إلى أن شيلي تشكل بوابة نحو أمريكا اللاتينية، في حين يمثل المغرب منصة الوصول للقارة الإفريقية.

من جانبه، أشار حجيرة إلى أن هذا اللقاء ياتي في إطار تنويع شراكات المملكة المغربية وانفتاحها على جميع القارات.

وأوضح أن المباحثات مع الوفد الشيلي مكنت من تدارس وضعية المبادلات التجارية بين البلدين، مؤكدًا أن هذه المبادلات لديها إمكانات كبيرة بالنظر إلى العلاقات السياسية والدبلوماسية المتميزة التي تجمع بين المغرب وشيلي.