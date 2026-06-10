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رغم توترات المنطقة.. زيادة الحركة بالمطارات المصرية بنسبة 7.4%
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رغم توترات المنطقة.. زيادة الحركة بالمطارات المصرية بنسبة 7.4%

المطارات المصرية
المطارات المصرية
نورهان خفاجي

أعلنت الحكومة المصرية، أن عدد الرحلات بالمطارات المصرية شهد زيادة بنسبة 7.4%، لتصل إلى 70.7 ألف رحلة خلال الفترة من يناير حتى أبريل 2026، مقارنة بـ 65.8 ألف رحلة خلال الفترة ذاتها من عام 2025.

ارتفاع عدد الركاب بالمطارات المصرية بنسبة 6.8%

كما ارتفع عدد الركاب بالمطارات المصرية بنسبة 6.8%، ليصل إلى 9.4 مليون راكب خلال الفترة من يناير حتى أبريل عام 2026، مقارنة بـ 8.8 مليون راكب خلال الفترة ذاتها من عام 2025.

وفيما يتعلق بإنشاء مطارات جديدة، أوضحت الحكومة، من خلال بيان نشر عبر مجلس الوزراء، أنه تم إنشاء 4 مطارات جديدة، ليرتفع إجمالي عدد المطارات إلى 23 مطارًا عام 2026، مقابل 19 مطارًا عام 2014، وتشمل هذه المطارات، مطار سفنكس الدولي بطاقة 1200 راكب/ساعة، مطار برنيس الدولي بطاقة 600 راكب/ساعة، مطار البردويل الدولي بطاقة 300 راكب/ساعة، ومطار العاصمة الدولي بطاقة 300 راكب/ساعة.

وسلط تقرير مجلس الوزراء، الضوء على أبرز مشروعات تطوير المطارات لزيادة طاقتها الاستيعابية، حيث بلغت الطاقة الاستيعابية الحالية لمطار القاهرة 30 مليون راكب سنويًا، ومستهدف أن تصل لأكثر من 60مليون راكب سنويًا بعد إنشاء "مبنى 4" بالمطار، في حين بلغت الطاقة الاستيعابية الإجمالية للمطارات المصرية -باستثناء مطار القاهرة الدولي- 44.6 مليون راكب سنويًا بعد تنفيذ مشروعات التطوير.

وشملت هذه الجهود عددًا من المطارات من بينها مطار الغردقة الدولي، الذي ارتفعت طاقته الاستيعابية من 7.5 مليون راكب إلى 13 مليون راكب سنويًا، ومطار شرم الشيخ الدولي الذي ارتفعت طاقته الاستيعابية من 7 ملايين راكب إلى 10 ملايين راكب سنويًا، إلى جانب زيادة الطاقة الاستيعابية لمطار الإسكندرية الدولي من 1.2 مليون راكب إلى 6 ملايين راكب سنويًا.

رئيس الوزراء الحكومة المصرية المطارات

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