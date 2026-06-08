179 راكبا.. مطار العلمين يستقبل رحلة قادمة من رومانيا

استقبل مطار العلمين الدولي، أولى رحلات شركة TAROM القادمة من رومانيا ضمن تشغيل موسم صيف 2026، حيث وصلت الرحلة الأولى وعلى متنها (١٧٩) راكبًا، لتضيف وجهة جديدة إلى شبكة الرحلات الوافدة لمدينة العلمين الجديدة.

وذلك في امتداد للنجاح المتواصل الذي يحققه المطار في جذب المزيد من الرحلات الدولية.

ويأتي تشغيل الخط الجديد في ظل ما تشهده مدينة العلمين الجديدة ومنطقة الساحل الشمالي من نمو متواصل في الحركة السياحية، وتزايد الإقبال من مختلف الأسواق الدولية على زيارة المقاصد المصرية خلال موسم الصيف، بما يعزز مكانة المنطقة كواحدة من أبرز الوجهات السياحية على ساحل البحر المتوسط.

واحتفاءً بوصول الرحلة الأولى، نظمت الشركة المصرية للمطارات استقبالًا خاصًا للطائرة والركاب، حيث جرى استقبال الطائرة بالتحية التقليدية برش المياه، فيما استقبل فريق العلاقات العامة الركاب بالورود والهدايا التذكارية، في مشهد يعكس أصالة الضيافة المصرية وحرص مطار العلمين الدولي على تقديم تجربة وصول مميزة منذ اللحظة الأولى.

ومن المقرر أن تواصل شركة TAROM تشغيل رحلاتها المنتظمة بين رومانيا ومطار العلمين الدولي بواقع رحلة واحدة أسبوعيًا طوال الموسم الصيفي، بما يسهم في دعم الحركة السياحية الوافدة وتعزيز حركة السفر بين الجانبين، خاصة في ظل الاهتمام المتزايد من السائحين الرومانيين بزيارة مدينة العلمين الجديدة والاستمتاع بما توفره من مقومات سياحية وترفيهية متنوعة.

ويعكس اختيار شركة TAROM تشغيل رحلاتها إلى مطار العلمين الدولي المكانة المتنامية التي تحظى بها مدينة العلمين الجديدة على خريطة السياحة الدولية، والنجاح المتواصل لجهود وزارة الطيران المدني في تعزيز الربط الجوي مع مختلف الوجهات الدولية، بما يدعم معدلات التشغيل بالمطارات المصرية ويسهم في تنشيط الحركة السياحية الوافدة.