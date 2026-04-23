تغيير موعد امتحانات شهر أبريل مرتين يثير الجدل.. والأهالي: اِلغوها أحسن

موعد امتحانات شهر أبريل 2026 .. شهد صدور قرارات بتغييره مرتين رسمياً حتى الآن.

ففي البداية ، كان من المقرر رسمياً عقد امتحانات شهر أبريل 2026، من 26 ابريل 2026 حتى 30 ابريل 2026 ، وذلك بحسب ما تم إعلانه رسميا في الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2025 / 2026.

وفي أول ابريل الجاري ، أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، قرارا رسمياً بـ تأجيل موعد امتحانات شهر ابريل 2026 لطلاب صفوف النقل بالمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية في المدارس الرسمية والرسمية للغات والمدارس الخاصة (عربي - لغات) بالعام الدراسي الحالي 2025 / 2026 ، ليصبح موعدها الجديد من السبت 2 مايو 2026 حتى الخميس 7 مايو 2026 ، دون أن تعلن الوزارة عن الأسباب.

وفي 23 أبريل الجاري، أعلنت المديريات والإدارات التعليمية والمدارس، عن تعديل جدول امتحانات شهر ابريل 2026 في المدارس للمرة الثانية ، وذلك لإلغاء عقد أي امتحانات يوم 7 مايو، بعد أن أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بأن يكون يوم الخميس الموافق 7 من شهر مايو عام 2026 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، بدلاً من يوم الجمعة الموافق الأول من مايو عام 2026، وذلك بمناسبة عيد العمال.



غضب أولياء الأمور

من جانبهم عبر أولياء أمور طلاب المدارس عن استيائهم من إصرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على عقد امتحانات شهر ابريل لطلاب المدارس رغم ضيق الوقت والضغط الذي يعيشه الطلاب.

قالت ميريت كرم: ايه لازمتها امتحانات شهر ابريل ما تسيبوا الطلبة يلحقوا يلموا المناهج قبل امتحانات آخر السنة.

بينما قالت جنة يوسف: امتحانات شهر ابريل اصلا مالهاش لازمة مش فاهمة ليه الوزارة متمسكة بيها مع ان امتحانات الترم قربت.

وقالت مرمر محمد: والله حرام الضغوط دي على ولادنا.

أما ريهام سمير فقالت: الغوا امتحانات شهر ابريل لأن مالهاش وقت ، دا لسة المناهج ماخلصتش شرح ولا فيه وقت للمراجعة.