تفاصيل اجتماعات الفصائل الفلسطينية ودور مصر في المرحلة المقبلة.. فيديو

أكدت الدكتورة ماريان جرجس، الكاتبة والباحثة في الشؤون السياسية، أن القاهرة ستظل الملاذ الآمن للقضية الفلسطينية والسند الحقيقي للشعب الفلسطيني في مختلف المراحل، مشيرة إلى أن الدور المصري تجاه القضية الفلسطينية يمثل التزامًا تاريخيًا وجغرافيًا ثابتًا، ولم يكن يومًا منحة أو تفضلاً.

وقالت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة مجدي في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" إن مصر لعبت أدوارًا متعددة على المستويات الدبلوماسية والإنسانية والإغاثية، إلى جانب جهودها المستمرة في المحافل الدولية لدعم الحقوق الفلسطينية والحفاظ على ثوابتها.

وأوضحت أن اجتماعات الفصائل الفلسطينية التي تستضيفها القاهرة ليست الأولى من نوعها، لكنها تكتسب أهمية خاصة لكونها تأتي في مرحلة فاصلة بين المرحلتين الأولى والثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، لافتة إلى أن المباحثات الحالية تركز على تثبيت الهدنة والانتقال إلى ملفات أكثر تعقيدًا تتعلق بمستقبل قطاع غزة.

وأضافت أن المرحلة الثانية تتضمن ملفات رئيسية، على رأسها تثبيت وقف إطلاق النار في ظل هشاشة الوضع الميداني، إلى جانب مناقشة إعادة إعمار القطاع، وهي عملية تحتاج إلى توافق فلسطيني داخلي ورؤية موحدة لإدارة المرحلة المقبلة.