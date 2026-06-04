وفد من القضاة الشرعيين في فلسطين يزور المعاهد الأزهرية بغزة لبحث التعافي من الحرب

استقبلت إدارة المعاهد الأزهرية في فلسطين، اليوم الخميس، وفداً رفيع المستوى من القضاة الشرعيين، ممثلين عن الدكتور محمود الهباش، قاضي قضاة فلسطين ومستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، وضم الوفد الزائر كلاً من الشيخ الدكتور إبراهيم النجار، قاضي المحكمة الشرعية العليا، والدكتور محمود مقاط، القاضي الشرعي.

وفد من القضاة الشرعيين يزور المعاهد الأزهرية في غزة

وكان في استقبال الوفد، الدكتور علي رشيد النجار، عميد المعاهد الأزهرية في فلسطين، الذي رحب بالعلماء الأفاضل، مشيداً بالدور الريادي والمحوري لـ "راعي المعاهد الأزهرية" الدكتور محمود الهباش، مثمناً جهوده الدؤوبة والدائمة في خدمة هذه المؤسسة العريقة، وتذليل كافة العقبات التي تقف في طريقها، فضلاً عن توفير الاحتياجات اللازمة لها في سبيل التعافي من آثار الحرب المدمرة، بما يضمن استمرار التعليم الوجاهي في أروقتها.

وخلال اللقاء، وضع د. النجار الوفد الزائر في صورة الأوضاع الراهنة للمعاهد، مستعرضاً التحديات الجسام التي واجهت الإدارة لاستئناف التعليم الوجاهي.

كما سلط الضوء على الجهود الاستثنائية التي بُذلت لعقد امتحانات شهادة الثانوية الأزهرية لطلبة القسمين (العلمي والأدبي)، لتكون امتحانات وجاهية ومركزية داخل معهد الأزهر بمدينة غزة، موضحاً حجم الإصرار الذي تطلبه إنجاز هذا النجاح الاستثنائي.

واصطحب د. النجار، الوفد في جولة ميدانية تفقدية داخل لجان الامتحانات، أطلعهم خلالها على أوضاع الطلبة، ومستوى الانضباط والهدوء الذي يسود قاعات الاختبارات.

وأكد أن هذا النجاح في عقد الامتحانات ما كان ليتأتى لولا الدعم الكبير من مشيخة الأزهر الشريف، وعلى رأسها فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف (حفظه الله)، والشيخ أيمن عبدالغني وكيل الأزهر الشريف، والشيخ د. أحمد الشرقاوي رئيس قطاع المعاهد الأزهرية على توجيهاته ومتابعته لشئون المعاهد الأزهرية في فلسطين.

من جانبه، نقل الدكتور إبراهيم النجار تحيات وتقدير الدكتور محمود الهباش لإدارة المعاهد الأزهرية، ممثلة بعميدها معالي د. علي النجار، ولكافة الكوادر العاملة فيها، مشيداً بالجهود العظيمة المبذولة للنهوض بالمعاهد والإصرار على التعافي من آثار حرب الإبادة القاسية التي شهدها قطاع غزة.

وأعرب الوفد عن بالغ اعتزازه بالعزيمة والإرادة الصلبة التي جسدتها إدارة المعاهد في تحدي الصعاب وعقد الامتحانات وجاهياً، مؤكداً أن المعاهد الأزهرية قدمت نموذجاً يحتذى به في التحدي والإصرار على استمرار المسيرة التعليمية، وتتويج العام الدراسي 2025/2026م بهذه الامتحانات النموذجية رغم الظروف البالغة التعقيد التي يعيشها القطاع.