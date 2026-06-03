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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

وفد من اللجنة المصرية يتفقد امتحانات شهادة الثانوية بالمعاهد الأزهرية في غزة

امتحانات شهادة الثانوية بالمعاهد الأزهرية في غزة
امتحانات شهادة الثانوية بالمعاهد الأزهرية في غزة

زار وفد رفيع المستوى من "اللجنة المصرية" برئاسة معين أبوالحصين، الرئيس التنفيذي للجنة المصرية بقطاع غزة، مقر الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية بمدينة غزة، اليوم الأربعاء؛ بهدف الاطلاع على سير امتحانات شهادة الثانوية الأزهرية لليوم الثاني، وبحث سبل إنجاح العام الدراسي 2025 / 2026م.

وكان في استقبال الوفد عميد المعاهد الأزهرية في فلسطين، الدكتور علي رشيد النجار، الذي رحب بهذه الزيارة، مثمناً الدور الريادي والمحوري الذي تضطلع به "اللجنة المصرية" في إسناد الشعب الفلسطيني وتخفيف وطأة وتداعيات الحرب المدمرة التي تعرض لها قطاع غزة.

وفد من اللجنة المصرية يتفقد امتحانات الثانوية الأزهرية في فلسطين

وأكد د. النجار أن الجهود المصرية لم تقتصر على الجوانب الإغاثية فحسب، بل امتدت لتشكل ركيزة أساسية في دعم المؤسسات التعليمية، ومساعدتها على التعافي سريعا، والعودة إلى مسار "التعليم الوجاهي" لحماية مستقبل الأجيال الناشئة.

وفي هذا السياق، خصّ الدكتور النجار بالذكر، الدعم الاستثنائي الذي قدمته اللجنة المصرية بقيادة معين أبوالحصين، حيث قامت بالاستجابة السريعة والفورية لطلبنا بـتوفير حافلات مخصصة لنقل الطلبة مجاناً من مخيمات النزوح في محافظات الجنوب إلى مقر معهد الأزهر بمدينة غزة أان الامتحانات مركزية. 

وأكد "النجار"، الأهمية البالغة لهذا الدعم نظراً لصعوبة وسائل النقل حيث تعاني القطاعات الحيوية من شلل شبه تام في حركة المواصلات العامة، وكذلك الارتفاع الباهظ في التكاليف مع صعوبة تأمين مصاريف التنقل اليومية في ظل الظروف الاقتصادية الخانقة، كذلك تجنيب الطلبة عناء الانتظار لساعات طويلة على الطرقات، بما يضمن وصولهم لقاعات الامتحانات في الوقت المحدد وبجهد أقل وتركيز أعلى.

ووجه الشكر والتقدير باسم كافة العاملين بالمعاهد، وباسم أولياء الأمور، إلى اللجنة المصرية برئاسة هايل أبوالحصين رئيس اللجنة المصرية في مصر وإلى معين أبوالحصين المدير التنفيذي للجنة في قطاع غزة؛ تثميناً لهذا الجهد المقدَّر الذي كان له بالغ الأثر في رفع الأعباء المالية والنفسية عن كاهل أولياء الأمور وانجاح امتحانات شهادة الثانوية الأزهرية، وكذلك بالشكر والتقدير لجمهورية مصر العربية رئيساً وحكومة وجيشاً وشعباً وأزهراً لدعمهم ومساندتهم للقضية الفلسطينية بشكل عامة وللمعاهد الأزهرية بشكل خاصة.

وأشار إلى أن الامتحانات قد انطلقت بالفعل يوم الثلاثاء الموافق 2 يونيو 2026 م لطلبة المعاهد الأزهرية في القسمين العلمي والادبي ، وفق جدول الامتحانات المعتمدة رسمياً من فضيلة الشيخ أيمن عبدالغني وكيل الأزهر الشريف في جمهورية مصر العربية.

وأضاف أن هذا الإنجاز الكبير في ظل هذه الظروف المعقدة، ما كان ليرى النور لولا تضافر الجهود والتشبيك المستمر مع كافة الجهات المعنية والمؤسسات المحلية.

وتوجه بجزيل الشكر والتقدير والعرفان لمشيخة الأزهر الشريف وعلى رأسها الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر -يحفظه الله-، والشيخ أيمن عبد الغني وكيل الأزهر الشريف، ود. أحمد الشرقاوي رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، ود. نهلة الصعيدي مستشارة شيخ الأزهر للوافدين، والشيخ حميد أبو عريضة رئيس الإدارة المركزية للامتحانات، وللشيخ علي خليل وللإخوة العاملين في كنترول شهادة الثانوية الأزهرية بمشيخة الأزهر الشريف.

من جانبه، أشاد معين أبوالحصين بأجواء الهدوء والانضباط داخل اللجان، معربًا عن سعادته بمشاهدة الطلبة وهم منتظمون في مقاعدهم ومنشغلون في حل أسئلة الامتحان ، مؤكداً أن اللجنة المصرية لن تذخر جهدا في خدمة ودعم المعاهد الأزهرية وطلبتها، متمنياً للطلبة التوفيق والنجاح.

وفي ختام الزيارة، عقد الطرفان جلسة مباحثات ناقشا خلالها آفاق التعاون المستقبلي لتلبية الاحتياجات الضرورية والمستمرة للمعاهد الأزهرية، وسبل توفير الدعم اللوجستي الإضافي لضمان استكمال الامتحانات بنجاح وأمان.

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