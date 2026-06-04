فيلم وثائقي لطلاب الأزهر يتحول إلى مبادرة دعم وعلاج لمرضى ضمور العضلات

نجح فريق من طلاب الفرقة الرابعة بقسم الإذاعة والتلفزيون بكلية الإعلام جامعة الأزهر الشريف في تحويل مشروع تخرجهم الوثائقي "إرث خفي" إلي تحقيق خطوات غير مسبوقة تفتح باب الأمل لمرضى ضمور العضلات وأسرهم.

وانطلق عدد من أعضاء الفريق إلى محافظة المنوفية لتوثيق قصة والدة مصابين بالمرض "باسم وكريم"، ورصد معاناتها اليومية التي تمر بها منذ سنوات.

وكلف الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، بدراسته وعرضه في معارض الجامعة وتم التأكيد علي أن مستشفى جامعة سوهاج علي أتم الاستعداد للمساعدة بكل ما تملك، كما نال المشروع دعم الدكتور طارق سلمان، مستشار شيخ الأزهر للشئون الطبية والعلاجية لبيت الزكاة والصدقات، ووجه بالدعم اللازم للمشروع وتقديم الدعم الطبي، وتم طلب استكمال الأوراق المطلوبة.

وقال فريق العمل إن الهدف تجاوز التقدير الجامعي، ليصبح "إرث خفي" أداة ضغط إيجابي تضع قضية ضمور العضلات على طاولة صناع القرار.

وأوضح فريق الطلاب، أن الهدف ليس مشروعاً يناقش أو فيلماً يعرض إنما إنجازا علي أرض الواقع يفعل لكي يجعل املأ في قلوب المصابين وأسرهم.

وتكون فريق المشروع من الطلاب: محمد أشرف بربري عمر، كريم محمود محمد أبو العلا، عبدالله أسامة عبدالله عبدالرحمن، محمود عبدالعظيم عبدالمقصود، محمد سمير محمد إبراهيم، سعيد حسين سعيد حسانين، وجده أحمد محمد.



