قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حالات يلغى فيها ترخيص البيانات الشخصية طبقا للقانون
شقيق سهام جلال: حذفنا جميع فيديوهات الرقص والغناء من حسابها وندعو لها بالمغفرة
إخلاء سبيل السيدة صاحبة واقعة شنطة الأسحار
الشهادة الإعدادية 2026 | بدء امتحان اللغة اللغة الأجنبية بالقاهرة والعلوم بالجيزة
اليوم بـ6 أكتوبر.. مدبولي يفتتح خطوط إنتاج جديدة بمصنعين عالميين ويتفقد مصانع أخرى
بعد 6 أشهر معاناة.. أخبار سارة لأصحاب المعاشات
إيران تعلن بدء عملية نصر.. استهداف قاعدتين جويتين في إسرائيل
جيش الاحتلال الإسرائيلي يستعد لتجنيد واسع لقوات الاحتياط
تشتري ولا تبيع.. نصائح مهمة من شعبة الذهب للمواطنين بعد هبوط الأسعار
تحريك الإصبع في التشهد.. الإفتاء توضح حكمه وكيفية الإشارة لتصح الصلاة
جيش الإحتلال يعلن استهداف مجمع بتروكيماويات في إيران
‏إعلام إسرائيلي: نتنياهو أصدر أوامر بمهاجمة إيران رغم دعوة ترامب لعدم التصعيد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الشهادة الإعدادية 2026 | بدء امتحان اللغة اللغة الأجنبية بالقاهرة والعلوم بالجيزة

امتحانات الشهادة الاعدادية
امتحانات الشهادة الاعدادية
ياسمين بدوي

بدء الآن طلاب الشهادة الإعدادية 2026 بالقاهرة ، امتحان اللغة الأجنبية، الذي يستمر رسميا في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 بمحافظة القاهرة من 9 صباحا حتى 11 صباحا

كما بدأ الآن طلاب الشهادة الإعدادية 2026 بالجيزة امتحان العلوم الذي يستمر الذي يستمر رسميا في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 بمحافظة الجيزة من 9 صباحا حتى 11 صباحا

امتحانات الشهادة الإعدادية 2026

وكانت قد أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، عن صدور تعليمات مشددة ، بضرورة الإلتزام بالضوابط الخاصة بـ امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 ، مشيرة إلى أنه تم التأكيد على :

  • تجهيز لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 بالشكل اللائق، والاهتمام الكامل بالنظافة العامة، مراعاة المقاعد للمرحلة السنية  
  • توفير كافة سبل الراحة والهدوء للطلاب داخل لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2026
  •  العمل على تذليل أي معوقات قد تؤثر على سير امتحانات الشهادة الإعدادية 2026.
  • تطبيق الانضباط الكامل داخل لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 ومنع الغش 
  •  حظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والملاحظين
  • منع التصوير داخل لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 منعًا لتشتيت الطلاب، مع ضرورة العمل بمنتهى الدقة والمسئولية وعدم السماح بحدوث أي أخطاء.
  •  حسن اختيار رؤساء لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 والعاملين بأعمال الامتحانات من أصحاب الكفاءة والخبرة ممن تنطبق عليهم الشروط المنظمة لذلك.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة ، أن غرفة العمليات المركزية بالمديرية تواصل متابعة سير الامتحانات على مدار الساعة، بالتنسيق الكامل مع الإدارات التعليمية، لضمان انتظام العملية الامتحانية وخروجها بالشكل اللائق بمحافظة القاهرة.

ومن جانبه .. أشاد سعيد عطية وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالجيزة بمستوى الأداء الذي قدمه جميع المشاركين في أعمال امتحانات الإعدادية من الإلتزام بالتعليمات والتفاني في توفير الأجواء الملائمة للطلاب ليؤدوا امتحاناتهم بشكل مريح .

وأكد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالجيزة أن جميع لجان سير امتحانات الإعدادية ، ومراكز توزيع الأسئلة وقيادات العملية الامتحانية وكافة العاملين المشاركين في أعمال امتحانات الإعدادية ملتزمون بتعليمات وزارة التربية والتعليم بقيادة الوزير محمد عبداللطيف ، وتعليمات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة. 

وأشار وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالجيزة ، إلى أن انطلاقة امتحانات الإعدادية بالجيزة جاءت على المستوى المطلوب من الانضباط والالتزام وتحقيق الهدوء الكامل داخل لجان سير الامتحانات

الشهادة الإعدادية 2026 الإعدادية 2026 الإعدادية امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 امتحانات الشهادة الإعدادية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة كبيرة.. نص تعديلات قانون التأمينات والمعاشات بعد تصديق الرئيس السيسي

إضافة مبلغ ثابت سنويًا.. الرئيس السيسي يصدق على تعديلات قانون التأمينات والمعاشات| التفاصيل الكاملة

حالة الطقس

انتبه قبل الخروج غدًا.. ظاهرتان تضربان الطقس والأرصاد تحذر

أشرف نبيل

من المشنقلة إلي البراءة .. أشرف نبيل ينجح في تغيير مصير متهمي «عطار بولاق الدكرور»

الدواجن

تغيرات مفاجئة في أسعار الفراخ بالأسواق اليوم.. الكيلو بكام؟

الأهلي والزمالك

صفقة مفاجأة.. لاعب الزمالك يقترب من الانتقال إلى الأهلي

إجازة رأس السنة الهجرية 2026

الأربعاء أم الخميس؟.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2026

الميت يختار من يزوره

هل الميت يختار من يزوره في المنام؟.. انتبه فزيارته لك لها 9 أسباب

الداخلية تكشف تفاصيل خناقة عربة السيدات بمترو الأنفاق

ضرب بالشباشب.. الداخلية تكشف تفاصيل خناقة عربة السيدات بمترو الأنفاق

ترشيحاتنا

أرشيفية

تضرر 5 مبان في مستوطنة "إيتمار" في الضفة الغربية بعد ضربة إيرانية

"داروين نونيز" يرغب في العودة إلى ليفربول وسط اهتمام من تشيلسي ونيوكاسل

داروين نونيز يرغب في العودة إلى ليفربول.. واهتمام من تشيلسي ونيوكاسل

الأردن- علم

الحكومة الأردنية: أجواء المملكة تعرضت لخروقات بعدد من الصواريخ ‌

بالصور

زي المحلات.. طريقة عمل الزلابية المقرمشة

طريقة عمل الزلابية المقرمشة في البيت
طريقة عمل الزلابية المقرمشة في البيت
طريقة عمل الزلابية المقرمشة في البيت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: إما القاهرة أو الفوضى!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: ميثاق الأثر في فلسفة الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الـ AI ينافس شاكيرا عالميا

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

المزيد