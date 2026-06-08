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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تداول صور أسئلة رياضيات الدبلومات الفنية 2026 بعد 8 دقائق من توزيعه

جروبات الغش
جروبات الغش
ياسمين بدوي

تشهد الآن جروبات شاومينج للغش على تليجرام ، تداولا لصور قيل أنها تخص امتحان الرياضيات الذي يؤديه الطلاب داخل لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2026 الآن

جاء ذلك بعد مرور 8 دقائق فقط من توزيع الاسئلة داخل لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2026

وتقوم غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم ، بتتبع الصور المتداولة حاليا للتأكد من صحتها وتحديد هوية ومكان مصورها وناشرها في حال ثبوتها لإتخاذ الاجراءات اللازمة 

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه من المقرر أن تبدأ أعمال تقدير درجات امتحانات الدبلومات الفنية 2026 في جميع الكنترولات ، اعتبارًا من يوم السبت الموافق 13 يونيو 2026، وفقًا لكل نوعية.

وكانت قد انطلقت  السبت الماضي رسميا امتحانات الدبلومات الفنية 2026 “التحريرية ” بمختلف النوعيات (الصناعي، والزراعي، والتجاري، والفندقي)، وذلك في جميع أنظمة التقدم، والتي تشمل نظام السنوات الثلاث، والإعداد المهني، ونظام السنوات الخمس، والتعليم والتدريب المزدوج والتكنولوجيا التطبيقية

ومن المقرر أن تستمر امتحانات الدبلومات الفنية 2026 “التحريرية ” بمختلف النوعيات (الصناعي، والزراعي، والتجاري، والفندقي)، وذلك في جميع أنظمة التقدم، والتي تشمل نظام السنوات الثلاث، والإعداد المهني، ونظام السنوات الخمس، والتعليم والتدريب المزدوج والتكنولوجيا التطبيقية حتى يوم الخميس الموافق 18 يونيو 2026.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، يبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية 2026  بمختلف النوعيات (الصناعي، والزراعي، والتجاري، والفندقي)، وذلك في جميع أنظمة التقدم، والتي تشمل نظام السنوات الثلاث، والإعداد المهني، ونظام السنوات الخمس، والتعليم والتدريب المزدوج والتكنولوجيا التطبيقية ، نحو 821 ألف طالب وطالبة بمختلف النوعيات (الصناعي – الزراعي – التجاري – الفندقي)، داخل 2506 لجنة سير امتحان على مستوى الجمهورية.

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : يتضمن هذا العدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية 2026 بالبرامج الدراسية المطورة ذات المناهج المبنية وفقًا لمنهجية الجدارات المهنية المطلوبة في سوق العمل، والبالغ عددهم نحو 334 ألفًا و500 طالب وطالبة.

تطبيق نظام البوكليت في امتحانات الدبلومات الفنية 2026

وتعقد جميع امتحانات الدبلومات الفنية 2026 التحريرية لطلاب الدبلومات الفنية للدور الأول لعام 2026 بنظام “البوكليت”، وذلك بإستثناء بعض المواد الامتحانية التي تتطلب كراسة إجابة منفصلة، في إطار التيسير على الطلاب، وتحقيق أعلى درجات الشفافية والدقة في أعمال الامتحانات وتقدير الدرجات.

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