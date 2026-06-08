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بعد 6 أشهر معاناة.. أخبار سارة لأصحاب المعاشات
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بعد 6 أشهر معاناة.. أخبار سارة لأصحاب المعاشات

المعاشات
المعاشات
البهى عمرو

تمثل المعاشات من أهم أنظمة الحماية الاجتماعية التي تهدف إلى توفير الاستقرار المالي للأفراد بعد انتهاء حياتهم العملية أو في حالات العجز والوفاة، وتساهم هذه الأنظمة في ضمان مستوى معيشي مناسب للمتقاعدين وأسرهم، مما يعزز من الأمن الاجتماعي والاقتصادي في المجتمع.

وخلال الـ 6 أشهر الأخيرة هناك بعض المشكلات تواجه أصحاب المعاشات، ولذلك كانت هناك تحركات من قبل البرلمان والحكومة لحل هذه المشكلة.

موعد صرف معاشات شهر يوليو
المعاشات

وأكد النائب حسين هريدي، عضو مجلس النواب، أن أصحاب المعاشات يعانون من مشكلات طوال الـ6 أشهر الماضية، موضحًا أن الكثيرين لم يتمكنوا من صرف المعاش بسبب وجود مشكلات في منظومة التأمينات.

صرف 10 آلاف جنيه

أموال

وأضاف عضو مجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “من أول وجديد” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن عددًا كبيرًا من النواب تقدموا بطلبات إحاطة بشأن هذه المشكلات، وأنه تم التوصل إلى صرف 10 آلاف جنيه بشكل مؤقت، مع وجود مطالب بمحاسبة رئيس الهيئة بسبب هذا الخطأ الشنيع.

ولفت إلى أن هناك مواطنين قبل الخروج على المعاش كانوا يحصلون على أدوية من خلال وظائفهم، لكن بعد بلوغ سن التقاعد توقفت الأدوية لأنهم لم يعودوا على رأس العمل، موضحًا أن الأدوية كان من المفترض أن تُصرف من خلال منظومة المعاشات والتأمينات، وهو ما لم يحدث.

زيادة المعاشات رسميًا 1 يوليو.. تعرف على النسبة السنوية
المعاشات

وأشار إلى أن هؤلاء الأشخاص تراكمت عليهم فواتير الكهرباء والمياه، ولذلك فإن هذه الفئة، والتي يبلغ عددها كبيرًا، عانت طوال الأشهر الماضية، مؤكدًا ضرورة حل جميع المشكلات الخاصة بهم.

وتابع أن هناك مشكلة في ملف المعاشات حتى هذه اللحظة، وأن المسؤول عن هذا الملف يجب أن يخرج ويعترف بالمشكلة التي حدثت، وأنه مطالب بتقديم استقالته من منصبه.

أصحاب المعاشات

 

وكشف عن موعد حل المشكلات الخاصة بأصحاب المعاشات، موضحًا أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعلن أن هذه المشكلات ستنتهي بحلول شهر 8 المقبل، أي بعد شهرين.

وأوضح أن هؤلاء المواطنين يجب تعويضهم عن المشكلات التي تعرضوا لها خلال الـ6 أشهر الماضية، مؤكدًا أن المسؤولين عن ملف المعاشات يجب أن يدركوا أنهم لا يمنّون على أصحاب المعاشات، لأن هؤلاء المواطنين قد دفعوا هذه المستحقات خلال سنوات عملهم.

أكد النائب أحمد بلال البرلسي، أن ملف أصحاب المعاشات يمثل قضية مصيرية لقطاع واسع من المواطنين في مصر، في ظل ما وصفه بالتحديات الكبيرة التي يواجهها المستفيدون نتيجة النظام الإلكتروني للمعاشات وما يشهده من مشكلات تشغيلية.

وقال البرلسي، إن ما يحدث داخل منظومة المعاشات يثير تساؤلات جدية، معتبرًا أن هناك “قضية فساد حقيقية” مرتبطة بالنظام القائم.

محاسبة المسؤولين


وأشار إلى أنه لم يتم توضيح هوية الشركة التي تولت تنفيذ أو بيع هذا النظام للحكومة، مؤكدًا ضرورة الكشف عن كافة التفاصيل المرتبطة به لضمان الشفافية ومحاسبة المسؤولين، إذا ثبت وجود أي تجاوزات.

المعاشات أصحاب المعاشات مجلس النواب

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