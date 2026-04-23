جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2026 الدور الأول .. التعليم تستعد لإعلانه

جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2026 الدور الأول .. يستعد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لإعتماده رسمياً خلال الساعات القادمة استعدادا لإعلانه للطلاب .

وبمجرد اعتماد جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2026 الدور الأول من وزير التربية والتعليم ، سوف تصدر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بيانا رسمياً للإعلان عن : جداول امتحانات الدبلومات الفنية نظام (5 سنوات، و3سنوات) بكافة نوعياتها (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي) ودبلوم مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وكذلك الإعداد المهني والتعليم والتدريب المزدوج، والتكنولوجيا التطبيقية، وكذا جدول امتحانات الدبلومات الفنية نظام الثلاث سنوات المطبق بها منهجية الجدارات المهنية، بالإضافة إلى الجداول الخاصة بطلبة الدمج بكل نوعية

وسوف يشمل بيان اعتماد جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2026 الدور الأول ، توضيح لـ موعد امتحانات الدبلومات الفنية 2026 النظرية ، وموعد امتحانات الدبلومات الفنية 2026 العملية

وسيتم نشر بيان اعتماد جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2026 الدور الأول على موقع وزارة التربية والتعليم عبر بوابة مركز المعلومات https://emis.gov.eg/ ، كما سيتم نشر البيان على الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم على فيس بوك

نماذج استرشادية لـ امتحانات الدبلومات الفنية 2026 بنظام “البوكليت”

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إتاحة نماذج استرشادية لـ امتحانات الدبلومات الفنية 2026 بنظام “البوكليت”

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن النماذج الإسترشادية لـ امتحانات الدبلومات الفنية 2026 تم إعدادها بواسطة نخبة من موجهي عموم المواد، لتغطي جميع النوعيات (الصناعي – الزراعي – التجاري – الفندقي) نظام ثلاث سنوات جدارات والمهني والخمس سنوات والتعليم والتدريب المزدوج، بما يعكس الشكل الفعلي لـ امتحانات الدبلومات الفنية 2026 ، ويضمن جاهزية الطلاب بصورة كاملة .

رابط النماذج الإسترشادية لـ امتحانات الدبلومات الفنية 2026

يمكن الوصول إلى رابط النماذج الإسترشادية لـ امتحانات الدبلومات الفنية 2026 لتحميلها إلكترونيًا عبر موقع وزارة التربية والتعليم ، من خلال الضغط هنا