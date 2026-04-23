امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2026|3 نماذج لكل مادة والأسئلة من“الكتب المدرسية والتقييمات”

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2026 لطلاب المدارس ، ستكون مطابقة لمواصفات الورقة الامتحانية الصادرة من المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي والمرسلة من مستشاري المواد الدراسية .

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيتم اعداد 3 نماذج امتحانية مختلفة لكل مادة في امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2026 لطلاب صفوف النقل في المدارس ، مشيرةً إلى ان النماذج الثلاثة ستكون مختلفة بوزن نسبي واحد

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2026 ستكون أسئلتها من الكتاب المدرسي وكتيب التقييمات .

موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2026 للنقل

موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2026 للنقل حسمته رسمياً الخريطة الزمنية المعتمدة من وزير التربية والتعليم للعام الدراسي الحالي 2025 / 2026

حيث قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2026 للنقل من 16 مايو 2026 حتى 24 مايو 2026

موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2026 للشهادة الإعدادية

أما عن موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2026 للشهادة الإعدادية ، فقد حسمته أيضاً رسمياً الخريطة الزمنية المعتمدة من وزير التربية والتعليم للعام الدراسي الحالي 2025 / 2026

حيث قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يكون موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2026 للشهادة الإعدادية ، من 4 يونيو 2026 حتى 11 يونيو 2026

موعد تقييمات الصفين الأول والثاني الإبتدائي الترم الثاني

وكانت قد كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن موعد تقييمات الصفين الأول والثاني الإبتدائي الترم الثاني ، مؤكدة ما يلي :