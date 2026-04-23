قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2026|3 نماذج لكل مادة والأسئلة من“الكتب المدرسية والتقييمات”

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2026 لطلاب المدارس ، ستكون مطابقة لمواصفات الورقة الامتحانية الصادرة من المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي والمرسلة من مستشاري المواد الدراسية .

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيتم اعداد 3 نماذج امتحانية مختلفة لكل مادة في امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2026 لطلاب صفوف النقل في المدارس ، مشيرةً إلى ان النماذج الثلاثة ستكون مختلفة بوزن نسبي واحد

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2026 ستكون أسئلتها من الكتاب المدرسي وكتيب التقييمات . 

 

موعد  امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2026 للنقل

موعد  امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2026 للنقل حسمته رسمياً الخريطة الزمنية المعتمدة من وزير التربية والتعليم للعام الدراسي الحالي 2025 / 2026

حيث قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن موعد  امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2026 للنقل من 16 مايو 2026 حتى 24 مايو 2026

موعد  امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2026 للشهادة الإعدادية

أما عن موعد  امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2026 للشهادة الإعدادية ، فقد حسمته أيضاً رسمياً الخريطة الزمنية المعتمدة من وزير التربية والتعليم للعام الدراسي الحالي 2025 / 2026

حيث قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يكون موعد  امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2026 للشهادة الإعدادية ، من 4 يونيو 2026 حتى 11 يونيو 2026 

موعد تقييمات الصفين الأول والثاني الإبتدائي الترم الثاني

وكانت قد كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن موعد تقييمات الصفين الأول والثاني الإبتدائي الترم الثاني ، مؤكدة ما يلي :

  •  موعد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي : من 20 ابريل 2026 حتى 22 ابريل 2026
  • موعد التقييم النهائي للصفين الأول والثاني الابتدائي ( عقد جميع امتحانات المواد خارج المجموع عملي وانشطة ومستوى رفيع ولغة ثانية) من 11 مايو 2026 حتى 13 مايو 2026
ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

