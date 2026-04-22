إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
إلغاء الأسئلة المتحررة من امتحانات المرحلتين "الإبتدائية والإعدادية" ..وخبير تربوي يشيد بالقرار

ياسمين بدوي

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلغاء الأسئلة متحررة المحتوى من امتحانات المرحلتين الابتدائية والإعدادية هذا العام

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على انه سيتم الإلتزام بمواصفات الورقة الامتحانية في امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2026 ، مؤكدة أنه سيتم اعداد 3 نماذج امتحانية مختلفة بوزن نسبي واحد لصفوف النقل ، وسيتم الالتزام بأن تكون أسئلة امتحانات الترم الثاني 2026 من الكتاب المدرسي وكتيب التقييمات

ومن جانبه أكد الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي والاستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس ، أنه من المنظور التربوي، يعد هذا القرار صحيحا لعدة أسباب، منها:

  •  أن الأصل في الاختبارات التحصيلية (المدرسية) أن تكون مرتبطة بالمحتوى الدراسي، وليست متحررة منه؛ لأن الأسئلة المتحررة من أي محتوى دراسي تكون مرتبطة بإختبارات الذكاء، وليس التحصيل، وبالطبع فإن الامتحانات هدفها قياس التحصيل، وليس الذكاء.
  •  يعتبر الخطأ فقط هو أن تأتي الأسئلة في الامتحانات مطابقة تماما للأسئلة المتضمنة في الكتاب المدرسي؛ لأن ذلك يشجع على الحفظ الصم، لكن يُفضل وضع أسئلة جديدة مختلفة عن أسئلة الكتاب، ولكنها مرتبطة بالمحتوى الدراسي.
  •  في ظل شكاوى الكثير من أولياء الأمور من ضخامة بعض الكتب المدرسية، مما يعني تضمينها مقدارا كبيرا وكافيا من المعلومات، يكون من الخطأ ترك كل ذلك المحتوى، وإجبار الطلاب على اللجوء إلى مصادر خارجية إضافية للمذاكرة، مما يضيف ضغوطا وأعباء إضافية على الطلاب، سواء معرفية أو نفسية أو مادية.
  •  من المهم في المراحل الأساسية من التعليم التأكيد على إتقان الطالب للمفاهيم والمبادئ والنظريات الأساسية في المواد الدراسية المختلفة؛ لأنه سيستخدمها فيما بعد في كافة المراحل الدراسية الأعلى، وبالتالي فإن تركيز الأسئلة على محتويات خارجية يجعل الطالب يهمل إتقان تلك المفاهيم والمبادئ التأسيسية.
  •  في ضوء تصنيف مستويات الأهداف التعليمية، يكون التركيز في المراحل الدراسية الأساسية على المستويات المعرفية البسيطة بدرجة أكبر من المستويات الأعلى للأهداف، وهو ما يتحقق جزئيا من خلال ارتباط الأسئلة بالمحتوى الدراسي.
  •  إتيان الأسئلة من محتوى الكتاب المدرسي لا يعني أنها أسئلة بسيطة أو مباشرة، بل يمكن صياغة ووضع أسئلة تقيس مستويات عليا لدى الطلاب، مثل التحليل والتركيب والتقويم، من محتوى الكتاب.
  •  إتيان الأسئلة متحررة من المحتوى الدراسي في الامتحان لا يعني بالضرورة أنها تقيس الإبداع، بل قد تتضمن قياس مستويات عقلية أعلى من المرحلة النمائية للطلاب، وبالتالي تكون أسئلة غير صالحة.
  •  يمكن في المراحل الدراسية الأعلى، مثل الثانوية والجامعية، التركيز على الأسئلة المتحررة في ضوء تمكن الطالب في تلك المراحل من مقدار جيد من المعارف الأساسية في كل المواد الدراسية، بما يمكنه من حل الأسئلة المتحررة وتوظيف معارفه السابقة في الحل.
  •  ليس مطلوبا في المراحل الدراسية الأساسية قياس الإبداع لدى الطلاب من خلال الأسئلة الامتحانية، سواء المتحررة أو غير المتحررة؛ لأن الإبداع يمثل أرقى العمليات العقلية، ولا يعد هدفا أساسيا في تلك المراحل
