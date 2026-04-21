التعليم: إجازة "تحرير سيناء" تشمل طلاب ومعلمي مدارس المحافظات التي تعمل السبت

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن اجازة عيد تحرير سيناء ، المقررة يوم السبت المقبل الموافق 25 أبريل ، ستطبق أيضا على المدارس

حيث أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيتم منح اجازة للطلاب والمعلمين السبت القادم ، في مدارس المحافظات التي اعتادت على ألا تطبق اجازة السبت منذ بدء العام الدراسي الحالي .

الحكومة تعلن رسميًا موعد إجازة 25 أبريل

أصدر رئيس الوزراء قرارًا رسميًا بأن يكون السبت الموافق 25 أبريل 2026 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، تشمل العاملين في: الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.

بمناسبة ذكرى تحرير سيناء، التي تُعد واحدة من أبرز المناسبات الوطنية في مصر، تخليدًا لذكرى استرداد أرض سيناء وعودة السيادة المصرية عليها.

لا ترحيل لإجازة عيد تحرير سيناء هذا العام

قررت الحكومة عدم ترحيل إجازة عيد تحرير سيناء هذا العام، وتثبيتها في موعدها الرسمي يوم السبت 25 أبريل، على خلاف ما جرى في عدد من المناسبات السابقة.

ما يعني أن الإجازة لن تُرحل إلى يوم الخميس أو الأحد، رغم اعتماد سياسة ترحيل بعض الإجازات الرسمية التي تتزامن مع عطلات نهاية الأسبوع، هذا القرار أثار اهتمام الموظفين، خاصة أن يوم السبت يعد بالفعل عطلة أسبوعية في معظم الجهات الحكومية، ما يعني أن كثيرين لن يستفيدوا من يوم إضافي.

وأعلن وزير العمل حسن رداد، اليوم الثلاثاء، أن يوم السبت الموافق 25 أبريل 2026 يُعد إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025، وذلك بمناسبة عيد تحرير سيناء.

وأوضح الوزير أن ذلك يأتي تنفيذًا لحكم المادة (129) من قانون العمل، وفي ضوء قرار وزير العمل رقم 294 لسنة 2025 بشأن تحديد أيام العطلات والأعياد والمناسبات التي تُعتبر إجازة بأجر كامل للعاملين، والذي نص في المادة الأولى – البند (8) على أن يوم 25 أبريل (عيد تحرير سيناء) يُعد من الإجازات الرسمية للعاملين.

وأضاف الوزير أنه إذا اقتضت ظروف العمل تشغيل العامل في هذا اليوم، استحق العامل بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر،ويجوز كذلك منح العامل يومًا آخر عوضًا عنه بناءً على طلب كتابي من العامل..

وفي كتاب دوري ،ووجّه وزير العمل رؤساء الإدارات المركزية بديوان عام الوزارة، ومديري مديريات العمل بالمحافظات، كلٌّ في حدود اختصاصه، بالعمل على نشر أحكام هذا الكتاب الدوري في مواقع العمل والإنتاج والتنبيه نحو وضعه موضع التنفيذ.