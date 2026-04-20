بعد قرار الحكومة.. موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2026

عبد العزيز جمال

يبحث الكثيرون عن موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2026، بعد إعلان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن يوم السبت الموافق 25 أبريل 2026 سيكون عطلة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك احتفالًا بذكرى عيد تحرير سيناء، مع التأكيد على عدم ترحيل الإجازة إلى يوم آخر.

ويأتي هذا القرار ليضع نهاية لحالة الانتظار والتكهنات التي شغلت الموظفين في القطاعين الحكومي والعام خلال الفترة الماضية، خاصة بعد انتشار توقعات باحتمال ترحيل الإجازة إلى يوم الخميس أو الأحد بهدف إتاحة عطلة أطول، وهو ما تم حسمه رسميًا بالإبقاء على الموعد المحدد دون تغيير.

الحكومة تعلن رسميًا موعد إجازة 25 أبريل

أصدر رئيس الوزراء قرارًا رسميًا بأن يكون السبت الموافق 25 أبريل 2026 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، تشمل العاملين في:

الوزارات

  • المصالح الحكومية
  • الهيئات العامة
  • وحدات الإدارة المحلية
  • شركات القطاع العام
  • شركات قطاع الأعمال العام

وذلك بمناسبة ذكرى تحرير سيناء، التي تُعد واحدة من أبرز المناسبات الوطنية في مصر، تخليدًا لذكرى استرداد أرض سيناء وعودة السيادة المصرية عليها.

لا ترحيل لإجازة عيد تحرير سيناء هذا العام

على عكس ما حدث في مناسبات سابقة، قررت الحكومة هذه المرة الإبقاء على إجازة عيد تحرير سيناء في موعدها المحدد دون أي تعديل، حيث تقرر أن تكون يوم السبت 25 أبريل، دون ترحيلها إلى أيام عمل أخرى.

وبذلك لن يتم نقل الإجازة إلى يومي الخميس أو الأحد، رغم أن هناك سياسة متبعة في بعض الإجازات الرسمية تقضي بترحيلها إذا تزامنت مع عطلات نهاية الأسبوع.

وقد لفت هذا القرار انتباه الكثير من العاملين، خصوصًا أن يوم السبت يعد إجازة أسبوعية بالفعل في عدد كبير من المصالح الحكومية، وهو ما يجعل الاستفادة من يوم عطلة إضافي أمرًا محدودًا لدى شريحة واسعة من الموظفين. 

لماذا لم يتم ترحيل الإجازة؟

رغم أن الحكومة تتبع في بعض الأحيان سياسة ترحيل الإجازات الرسمية، إلا أن هذا الإجراء لا يُطبق على جميع المناسبات.

ويبدو أن قرار تثبيت إجازة عيد تحرير سيناء في موعدها جاء التزامًا بالموعد الرسمي للمناسبة الوطنية، دون تغيير، رغم تزامنها مع يوم السبت.

أهمية عيد تحرير سيناء

يحتفل المصريون سنويًا بـ عيد تحرير سيناء في 25 أبريل، وهي الذكرى التي تمثل استعادة آخر شبر من أرض سيناء بعد سنوات من الاحتلال.

وتحمل هذه المناسبة قيمة وطنية كبيرة لدى الشعب المصري، لذلك يتم اعتبارها إجازة رسمية مدفوعة الأجر في مختلف مؤسسات الدولة.
 

إجازة عيد الفطر 2026.. الموعد المتوقع وعدد الأيام الرسمية

الإجازات الرسمية المتبقية في 2026

بعد إجازة عيد تحرير سيناء، تتضمن قائمة الإجازات الرسمية المتبقية في مصر خلال عام 2026 ما يلي:

  • الجمعة 1 مايو: عيد العمال
  • الثلاثاء 26 مايو: وقفة عيد الأضحى
  • السبت 30 مايو: عيد الأضحى المبارك
  • الخميس 18 يونيو: رأس السنة الهجرية
  • الخميس 2 يوليو: ذكرى ثورة 30 يونيو
  • الخميس 23 يوليو: عيد الثورة
  • الثلاثاء 26 أغسطس: المولد النبوي الشريف
  • الثلاثاء 6 أكتوبر: عيد القوات المسلحة

ويصل إجمالي الإجازات الرسمية خلال عام 2026 إلى نحو 18 يومًا مدفوعة الأجر، بخلاف العطلات الأسبوعية.

هل تشمل الإجازة القطاع الخاص؟

يشمل قرار مجلس الوزراء العاملين بالجهاز الإداري للدولة والقطاع العام بشكل مباشر، حيث يتمتع هؤلاء بإجازة عيد تحرير سيناء وفق ما أُقر رسميًا، أما العاملون في القطاع الخاص، فتخضع أوضاعهم لما تعلنه وزارة العمل، وذلك في إطار الضوابط المنظمة لقانون العمل فيما يتعلق بالإجازات الرسمية.

وعادةً ما ينعكس هذا القرار على القطاع الخاص إما بمنح العاملين نفس الإجازة المقررة، أو تعويضهم عنها وفق طبيعة وظروف العمل داخل كل منشأة، بما يضمن التوازن بين متطلبات التشغيل وحقوق العاملين.

