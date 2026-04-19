قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حالة الطقس اليوم في مصر الإثنين 20 أبريل 2026
وفاة ضياء العوضي في دبي بعد اختفاء غامض تثير الجدل.. القصة الكاملة
سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين.. انخفاض بمستهل تعاملات الأسبوع
مسؤول إسرائيلي: مستعدون للتصعيد مع حزب الله ولا نثق بالجيش اللبناني
نشاط ملاحي قياسي في هرمز.. عبور 20 سفينة خلال يوم واحد
يواصل الانخفاض.. سعر الدولار اليوم في مصر الإثنين 20 أبريل 2026
مواعيد مباريات اليوم الإثنين 20-4-2026 والقنوات الناقلة
تراجعت أمام الجنيه.. أسعار العملات العربية في مصر اليوم
أفعال النبي في شهر ذي القعدة.. كيف اغتنم الرسول هذا الشهر الحرام؟
مصادر باكستانية: نتوقع وصول وفد إيران غدا للمشاركة بجولة مفاوضات جديدة
حكم زراعة كلية خنزير في جسم الإنسان.. الأزهر العالمي للفتوى يرد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
خدمات

إجازة تحرير سيناء 2026 للقطاعين الحكومي والخاص.. هل سيتم ترحيلها؟

إجازة تحرير سيناء 2026 رسميًا
رشا عوني

ازدادت عمليات البحث عن الإجازات الرسمية2026 المتبقية خلال العام الجاري، مع اقتراب إجازة عيد تحرير سيناء خلال الأيام المقبلة، حيث يتابع المواطنون بشكل دوري جدول الإجازات الرسمية التي حددتها الدولة لموظفي القطاع الحكومي والخاص والمدارس والجامعات، منذ بداية العام وحتى آخره.

موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2026.. هل تُرحّل إلى الخميس وتمنح الموظفين 3 أيام عطلة متصلة؟ | المصري اليوم

أول إجازة رسمية مقبلة

وخلال أيام، تحل علينا إجازة رسمية مدفوعة الأجر في شهر أبريل وهي إجازة عيد تحرير سيناء ، وهي ثاني إجازة رسمية في هذا الشهر بعد إجازة شم النسيم.

 

رئيس الوزراء يعلن إجازة عيد تحرير سيناء

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بأن يكون يوم السبت الموافق 25 من شهر أبريل عام 2026 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام؛ وذلك بمناسبة عيد تحرير سيناء.

ويحرص المصريون سنويًا على الاحتفال بهذه الذكرى الوطنية التى تحمل قيمة تاريخية كبيرة، ولذلك يتم اعتبارها إجازة رسمية على مستوى الدولة.

موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2026 للموظفين والطلاب.. هل تُرحل للخميس؟ - الوطن

هل تم ترحيل الإجازة؟

على عكس ما اعتاد عليه المواطنون في بعض المناسبات، لم يتم ترحيل إجازة تحرير سيناء هذا العام، حيث قررت الحكومة تثبيتها في موعدها الرسمي يوم السبت، دون نقلها إلى يوم آخر.

قائمة الإجازات المتبقية في 2026

- يوم السبت الموافق 25 أبريل 2026: إجازة رسمية بمناسبة عيد تحرير سيناء.

- يوم الجمعة الموافق 1 مايو 2026: إجازة رسمية بمناسبة عيد العمال.

- يوم الثلاثاء الموافق 26 مايو 2026: إجازة رسمية بمناسبة وقفة عيد الأضحى المبارك.

- يوم السبت 30 مايو 2026: إجازة رسمية بمناسبة إجازة عيد الأضحى.

- يوم الخميس الموافق 18 يونيو 2026: إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية.

- يوم الخميس الموافق 2 يوليو 2026: إجازة رسمية بمناسبة عيد ثورة 30 يونيو.

- يوم الخميس الموافق 23 يوليو 2026: إجازة رسمية بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو.

- يوم الثلاثاء الموافق 26 أغسطس 2026: إجازة رسمية بمناسبة المولد النبوي الشريف.

- يوم الثلاثاء الموافق 6 أكتوبر 2026: إجازة رسمية بمناسبة عيد القوات المسلحة.

اجازة عيد تحرير سيناء ٢٠٢٦ - تليجراف مصر

إجمالي عدد الإجازات الرسمية في مصر 2026

يصل إجمالي عدد الإجازات الرسمية في مصر خلال عام 2026 إلى نحو 18 يومًا مدفوعة الأجر للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص، وكذلك للطلاب، إلى جانب الإجازات الأسبوعية. وهذا يمنح المواطنين فرصًا للراحة والاستجمام على مدار العام، مع الاستفادة من المناسبات الوطنية والدينية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الصيفي

12:00 تصبح 1:00 صباحًا.. بدء التوقيت الصيفي 2026 وتغيير الساعة في هذا الموعد

زيادة المرتبات الجديدة

رسميًا.. زيادة المرتبات الجديدة وحوافز تصل لـ2000 جنيه بدءًا من هذا الموعد

ضياء العوضي

وثيقة منسوبة لشرطة دبي تثير الجدل بشأن وفاة الدكتور ضياء العوضي

العداد الكودي

بنسبة 28%.. موعد زيادة سعر الكيلووات في عداد الكهرباء الكودي

مضاد حيوي

تحذير رسمي من مضاد حيوي مغشوش وقرارات عاجلة من هيئة الدواء

العدادات الكودية

الكهرباء تكشف مفاجأة في ملف العدادات الكودية.. وخطوات جديدة للحد من الهدر وسرقة التيار| تفاصيل

قرار حكومي عاجل بشأن إجازة 25 أبريل 2026

قرار حكومي بشأن إجازة 25 أبريل 2026 للموظفين

الزمالك

بشرى سارة لعشاق الزمالك.. ماذا حدث؟

ترشيحاتنا

سلة الزمالك

عضو بمجلس الزمالك: فريق الكرة يسير بثبات.. والجمهور سر عودة كأس مصر للسلة

أيمن الغباشي

أيمن الغباشي: فخور بالمشاركة في دوري أبطال أوروبا.. وأرحب بالعودة للدوري المصري

حسين لبيب

شبانة: أدعو حسام المندوه للتعلم من حسين لبيب

فيديو

بائع الذرة التركي

أصبح مليونير مشاهدات في ليلة… بائع ذرة يتحول إلى مزار سياحي

العلاقات المتوترة بين النجوم وأسرهم

أزمة ابنة علي الحجار تعيد الجدل حول العلاقات المتوترة بين النجوم وأسرهم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: ماذا بعد مصنع الرمان في البداري؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ​أمانة الكلمة ومسؤولية البناء في زمن المتغيرات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب العاصمة

د. عادل القليعي يكتب: أقولها لله... وأجري عليه

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: خواطر في العمق الإنساني.. بين ما يُرى وما يُحسّ

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: كيف تحمي الداخلية الشارع المصري؟

المزيد