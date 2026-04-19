إجازة تحرير سيناء 2026 للقطاعين الحكومي والخاص.. هل سيتم ترحيلها؟

ازدادت عمليات البحث عن الإجازات الرسمية2026 المتبقية خلال العام الجاري، مع اقتراب إجازة عيد تحرير سيناء خلال الأيام المقبلة، حيث يتابع المواطنون بشكل دوري جدول الإجازات الرسمية التي حددتها الدولة لموظفي القطاع الحكومي والخاص والمدارس والجامعات، منذ بداية العام وحتى آخره.

أول إجازة رسمية مقبلة

وخلال أيام، تحل علينا إجازة رسمية مدفوعة الأجر في شهر أبريل وهي إجازة عيد تحرير سيناء ، وهي ثاني إجازة رسمية في هذا الشهر بعد إجازة شم النسيم.

رئيس الوزراء يعلن إجازة عيد تحرير سيناء

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بأن يكون يوم السبت الموافق 25 من شهر أبريل عام 2026 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام؛ وذلك بمناسبة عيد تحرير سيناء.

ويحرص المصريون سنويًا على الاحتفال بهذه الذكرى الوطنية التى تحمل قيمة تاريخية كبيرة، ولذلك يتم اعتبارها إجازة رسمية على مستوى الدولة.

هل تم ترحيل الإجازة؟

على عكس ما اعتاد عليه المواطنون في بعض المناسبات، لم يتم ترحيل إجازة تحرير سيناء هذا العام، حيث قررت الحكومة تثبيتها في موعدها الرسمي يوم السبت، دون نقلها إلى يوم آخر.

قائمة الإجازات المتبقية في 2026

- يوم السبت الموافق 25 أبريل 2026: إجازة رسمية بمناسبة عيد تحرير سيناء.

- يوم الجمعة الموافق 1 مايو 2026: إجازة رسمية بمناسبة عيد العمال.

- يوم الثلاثاء الموافق 26 مايو 2026: إجازة رسمية بمناسبة وقفة عيد الأضحى المبارك.

- يوم السبت 30 مايو 2026: إجازة رسمية بمناسبة إجازة عيد الأضحى.

- يوم الخميس الموافق 18 يونيو 2026: إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية.

- يوم الخميس الموافق 2 يوليو 2026: إجازة رسمية بمناسبة عيد ثورة 30 يونيو.

- يوم الخميس الموافق 23 يوليو 2026: إجازة رسمية بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو.

- يوم الثلاثاء الموافق 26 أغسطس 2026: إجازة رسمية بمناسبة المولد النبوي الشريف.

- يوم الثلاثاء الموافق 6 أكتوبر 2026: إجازة رسمية بمناسبة عيد القوات المسلحة.

إجمالي عدد الإجازات الرسمية في مصر 2026

يصل إجمالي عدد الإجازات الرسمية في مصر خلال عام 2026 إلى نحو 18 يومًا مدفوعة الأجر للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص، وكذلك للطلاب، إلى جانب الإجازات الأسبوعية. وهذا يمنح المواطنين فرصًا للراحة والاستجمام على مدار العام، مع الاستفادة من المناسبات الوطنية والدينية.