نشاط ملاحي قياسي في هرمز.. عبور 20 سفينة خلال يوم واحد
يواصل الانخفاض.. سعر الدولار اليوم في مصر الإثنين 20 أبريل 2026
مواعيد مباريات اليوم الإثنين 20-4-2026 والقنوات الناقلة
تراجعت أمام الجنيه.. أسعار العملات العربية في مصر اليوم
أفعال النبي في شهر ذي القعدة.. كيف اغتنم الرسول هذا الشهر الحرام؟
مصادر باكستانية: نتوقع وصول وفد إيران غدا للمشاركة بجولة مفاوضات جديدة
حكم زراعة كلية خنزير في جسم الإنسان.. الأزهر العالمي للفتوى يرد
أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 20 أبريل
وفقا لآخر تحديث.. أسعار العملات الأجنبية الآن
هل ترك قراءة سورة بعد الفاتحة يبطل الركعة؟.. تعرف على حكم الشرع
أمريكا تعزز وجودها البحري.. حاملة الطائرات جيرالد فورد تعود إلى الشرق الأوسط
اعتراف يثير الجدل.. جيش الاحتلال يقر بتحطيم تمثال المسيح في لبنان
إلهام أبو الفتح
تحقيقات وملفات

خريطة الإجازات 2026 في مصر.. مواعيد العيد والعطلات بالتفصيل

مع انتهاء عطلة شم النسيم وعودة مؤسسات الدولة إلى وتيرة العمل الطبيعية، تتجه أنظار الموظفين والعاملين في القطاعين الحكومي والخاص إلى الأجندة الرسمية لما تبقى من الإجازات خلال النصف الأول من عام 2026. 

وتُعد هذه الفترة من العام واحدة من أكثر الفترات التي تتقاطع فيها المناسبات الدينية والوطنية، ما يمنح المواطنين فرصًا متتالية للراحة والتخطيط المسبق، سواء للسفر أو لقضاء أوقات عائلية.

كيف تُحدد الإجازات الرسمية في مصر؟

تعتمد الدولة في تحديد الإجازات الرسمية على مزيج من المناسبات الدينية والوطنية، حيث تُحسب الأعياد الإسلامية وفقًا للحسابات الفلكية التي تُعلنها الجهات المختصة، مع تأكيدها لاحقًا عبر الرؤية الشرعية. 

وفي المقابل، تُحدد المناسبات الوطنية مثل عيد تحرير سيناء وثورة 30 يونيو وفق تواريخ ثابتة في التقويم الميلادي.
هذا التنوع يمنح الأجندة الرسمية طابعًا متوازنًا بين البعد الديني والوطني، ويؤثر بشكل مباشر على النشاط الاقتصادي وحركة الأسواق والسياحة الداخلية.

موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2026

تشير الأجندة الرسمية المعتمدة إلى أن إجازة عيد الأضحى لعام 2026 ستبدأ بوقفة عرفات، والتي توافق يوم الثلاثاء 26 مايو، وهو اليوم الذي يسبق العيد ويُعد من أهم المناسبات الدينية لدى المسلمين.

أما أول أيام عيد الأضحى، فمن المتوقع فلكيًا أن يكون يوم الأربعاء 27 مايو، على أن تمتد الإجازة الرسمية حتى يوم الجمعة 29 مايو، لتمنح العاملين عطلة متصلة تمتد لأربعة أيام.

وتُعد هذه الإجازة من أطول العطلات الرسمية في مصر، لما تحمله من طابع ديني واجتماعي خاص، حيث ترتبط بالشعائر والزيارات العائلية والتجمعات.

أجندة الإجازات الرسمية المتبقية حتى منتصف 2026
بعد انتهاء عطلة الربيع، تبدأ سلسلة الإجازات الرسمية المتبقية وفق الترتيب التالي:

  • الجمعة 1 مايو: عيد العمال، وهو مناسبة سنوية لتكريم العمال ودورهم في التنمية.
  • السبت 25 أبريل: إجازة عيد تحرير سيناء، والتي تُخلد ذكرى استعادة سيناء.
  • الثلاثاء 26 مايو إلى الجمعة 29 مايو: إجازة عيد الأضحى.
  • الأربعاء 17 يونيو: رأس السنة الهجرية، إيذانًا ببدء العام الهجري الجديد.
  • الثلاثاء 30 يونيو: ذكرى ثورة 30 يونيو، وهي من أبرز المناسبات السياسية في تاريخ مصر الحديث.

تأثير الإجازات على المجتمع والاقتصاد

تمثل الإجازات الرسمية في مصر أكثر من مجرد أيام عطلة، إذ ترتبط بشكل وثيق بالحركة الاقتصادية والسياحية. فإجازة مثل عيد الأضحى ترفع معدلات الاستهلاك، خاصة في قطاعات اللحوم والنقل والسفر، بينما تعزز الإجازات الوطنية الشعور بالانتماء وتدفع نحو تنظيم فعاليات ثقافية واجتماعية.

كما أن تتابع الإجازات خلال النصف الأول من العام يمنح العاملين فرصًا لإعادة التوازن بين الحياة المهنية والشخصية، وهو ما ينعكس إيجابًا على الإنتاجية. وفي المقابل، تتطلب هذه الفترات تخطيطًا دقيقًا من المؤسسات لضمان استمرارية الخدمات الحيوية.

تشكل أجندة الإجازات في النصف الأول من عام 2026 خريطة زمنية مهمة للمجتمع المصري، تجمع بين المناسبات الدينية الكبرى والأعياد الوطنية ذات الرمزية الخاصة. ومع اقتراب موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى، تبرز أهمية الاستعداد المبكر لهذه الفترات، سواء على المستوى الشخصي أو المؤسسي، لضمان الاستفادة القصوى من هذه الأيام التي تمثل مزيجًا من الروحانية والراحة والاحتفال.

التوقيت الصيفي

12:00 تصبح 1:00 صباحًا.. بدء التوقيت الصيفي 2026 وتغيير الساعة في هذا الموعد

زيادة المرتبات الجديدة

رسميًا.. زيادة المرتبات الجديدة وحوافز تصل لـ2000 جنيه بدءًا من هذا الموعد

الدكتور ضياء الدين شلبي العوضي

حقيقة وفاة الدكتور ضياء الدين العوضي خارج مصر

ضياء العوضي

وثيقة منسوبة لشرطة دبي تثير الجدل بشأن وفاة الدكتور ضياء العوضي

العداد الكودي

بنسبة 28%.. موعد زيادة سعر الكيلووات في عداد الكهرباء الكودي

مضاد حيوي

تحذير رسمي من مضاد حيوي مغشوش وقرارات عاجلة من هيئة الدواء

العدادات الكودية

الكهرباء تكشف مفاجأة في ملف العدادات الكودية.. وخطوات جديدة للحد من الهدر وسرقة التيار| تفاصيل

الزمالك

بشرى سارة لعشاق الزمالك.. ماذا حدث؟

إنقاذ حياة المصابين

بينهم حالة خطرة.. إنقاذ حياة 7 مصابين بطلقات نارية بالمستشفى الجامعي بالمنيا

المتهم يحاول استدراج الطفلين

هرب خوفا من الأهالي.. محامي يبلغ عن محاولة مجهول خطف طفليه بالوراق|صور

المتهمين

القبض على طرفي مشاجرة بسبب أماكن جمع الخردة بالمرج

فيديو

بائع الذرة التركي

أصبح مليونير مشاهدات في ليلة… بائع ذرة يتحول إلى مزار سياحي

العلاقات المتوترة بين النجوم وأسرهم

أزمة ابنة علي الحجار تعيد الجدل حول العلاقات المتوترة بين النجوم وأسرهم

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: ماذا بعد مصنع الرمان في البداري؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ​أمانة الكلمة ومسؤولية البناء في زمن المتغيرات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب العاصمة

د. عادل القليعي يكتب: أقولها لله... وأجري عليه

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: خواطر في العمق الإنساني.. بين ما يُرى وما يُحسّ

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: كيف تحمي الداخلية الشارع المصري؟

المزيد