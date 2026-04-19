الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

موعد إجازة رسمي يثير التساؤلات.. عيد تحرير سيناء هل يُرحل؟

عيد تحرير سيناء
عيد تحرير سيناء
خالد يوسف

يتصدر موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2026، اهتمام عدد كبير من المواطنين والعاملين فى القطاع العام والخاص للدولة، خاصة مع اقتراب يوم 25 أبريل، الذى يعد من المناسبات الوطنية المهمة فى مصر، وفى هذا الإطار، أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الأحد قرارًا رسميًا بشأن موعد إجازة عيد تحرير سيناء للعام الجارى.

موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2026

أعلن مجلس الوزراء أن يوم السبت الموافق 25 أبريل 2026 سيكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة الاحتفال بـعيد تحرير سيناء، وذلك للعاملين فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية.

كما يشمل القرار العاملين فى شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، على أن تكون الإجازة مدفوعة الأجر وفقًا للضوابط المعمول بها.

هل تم ترحيل إجازة عيد تحرير سيناء 2026؟

جرت العادة فى بعض المناسبات السابقة على نقل الإجازة إلى يوم الخميس لتوحيد الإجازات الأسبوعية، ولكن هذا العام جاء القرار مختلفًا، حيث تقرر منح الإجازة فى موعدها الرسمى يوم السبت 25 أبريل 2026 دون ترحيلها إلى يوم آخر.

إجازة عيد تحرير سيناء 2026

عيد تحرير سيناء يعد من أبرز المناسبات الوطنية فى مصر، إذ يوافق ذكرى استرداد أرض سيناء ورفع العلم المصرى عليها بعد سنوات من الاحتلال، وهو يوم يعكس بطولات القوات المسلحة المصرية وجهود الدولة فى الحفاظ على الأراضى المصرية.

ويحرص المصريون سنويًا على الاحتفال بهذه الذكرى الوطنية التى تحمل قيمة تاريخية كبيرة، ولذلك يتم اعتبارها إجازة رسمية على مستوى الدولة.

الإجازات الرسمية المتبقية 2026

بعد إعلان موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2026، يبحث المواطنون أيضًا عن باقى الإجازات الرسمية خلال العام، والتى جاءت كالتالى:

ـ يوم الجمعة 1 مايو عيد العمال.

ـ يوم الثلاثاء 26 مايو وقفة عيد الأضحى المبارك.

ـ من الأربعاء 27 مايو إلى الجمعة 29 مايو 2026 إجازة عيد الأضحى المبارك.

ـ يوم الأربعاء 17 يونيو عيد رأس السنة الهجرية.

ـ يوم الثلاثاء 30 يونيو ذكرى ثورة 30 يونيو.

ـ يوم الخميس 23 يوليو: ذكرى ثورة 23 يوليو 1952.

ـ يوم الأربعاء 26 أغسطس المولد النبوى الشريف.

ـ يوم الثلاثاء 6 أكتوبرعيد القوات المسلحة.

