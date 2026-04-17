الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
3 أيام راحة متواصلة.. هل يتم ترحيل إجازة عيد تحرير سيناء 2026؟

عبد العزيز جمال

تتصدر إجازة عيد تحرير سيناء 2026 محركات البحث بعد انتهاء عطلة شم النسيم 2026، كما يزيد البحث عن مواعيد الإجازات الرسمية المقبلة، وأبرزها عيد العمال وعيد الأضحى المبارك.
 

تحل إجازة عيد تحرير سيناء يوم السبت الموافق 25 أبريل 2026، وبحسب التوقيت الحالي، يتبقى نحو أيام قليلة فقط على هذه المناسبة، ما يجعلها أقرب عطلة رسمية بعد شم النسيم.
 

وتنتظر شريحة كبيرة من الموظفين قرار مجلس الوزراء بشأن ترحيل الإجازة، خاصة إذا تزامنت مع عطلة نهاية الأسبوع، حيث جرت العادة على ترحيل بعض الإجازات الرسمية إلى يوم الخميس.
 

إجازة تحمل طابعًا وطنيًا

تمثل ذكرى تحرير سيناء مناسبة وطنية مهمة، يحتفل فيها المصريون باستعادة أرض سيناء، وتُعد إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الدولة، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص.

قائمة الإجازات الرسمية المتبقية في 2026

بعد إجازة تحرير سيناء، تتوالى الإجازات الرسمية في مصر حتى نهاية العام، وجاءت كالتالي:

  • 25 أبريل (السبت): عيد تحرير سيناء
  • 1 مايو (الجمعة): عيد العمال
  • 26 مايو (الثلاثاء): وقفة عرفات
  • 27 إلى 29 مايو (الأربعاء – الجمعة): عيد الأضحى المبارك
  • 17 يونيو (الأربعاء): رأس السنة الهجرية
  • 30 يونيو (الثلاثاء): ذكرى ثورة 30 يونيو
  • 23 يوليو (الخميس): ثورة 23 يوليو
  • 26 أغسطس (الأربعاء): المولد النبوي الشريف
  • 6 أكتوبر (الثلاثاء): عيد القوات المسلحة

لماذا يهتم المواطنون بهذه الإجازات؟

تكتسب الإجازات الرسمية أهمية كبيرة لدى المواطنين، حيث تمثل:

  • فرصة للراحة من ضغوط العمل
  • وقتًا مناسبًا للسفر أو التنزه
  • مناسبة للاحتفال بالأعياد الدينية والوطنية
  • فرصة للتجمعات العائلية

كما تلعب دورًا مهمًا في تنظيم الحياة العملية، خاصة للموظفين والطلاب.
 

هل يتم ترحيل الإجازات؟

في السنوات الأخيرة، اعتادت الحكومة ترحيل بعض الإجازات التي تتزامن مع منتصف الأسبوع إلى يوم الخميس، بهدف توحيد مواعيد العطلات ومنح العاملين فرصة لقضاء إجازة متصلة.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن قرار رسمي بشأن إجازة تحرير سيناء 2026 خلال الأيام المقبلة، وإذا تم ترحيها للخميس التالي لها سيحصل بذلك الموظفون على 3 أيام إجازة.

مع اقتراب إجازة تحرير سيناء، يترقب المواطنون مزيدًا من العطلات الرسمية خلال عام 2026، والتي تتنوع بين المناسبات الوطنية والدينية، لتشكل محطات مهمة للراحة والاحتفال.


 

نهاية حزينة تهز بنها | زوج يُنهي حياته داخل شقته.. زوجته تلحق به في النيل..والشرطة تفك اللغز

جريمة غامضة في أوسيم.. أخرس ينهي حياة شاب ويصيب والده إصابة خطيرة

عروس الإسماعيلية تنهي حياتها داخل شقتها بعد 15 يوم زواج

قفزة مفاجئة.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم السبت 18-4-2026 وعيار 21 بكام؟

%30 انخفاضا جديدا.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه بالأسواق اليوم السبت

هل الملائكة تلعن الجنب في كل خطوة يخطوها؟ الإفتاء ترد

أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت.. كم وصل عيار 21؟

الزمالك يحصد مكافأة مالية كبيرة في الكونفدرالية الإفريقية..كم تبلغ؟

زيت منسي يدمر السوائل والانتفاخات ويحسن الهضم .. لن تتوقعه

للحماية من الأمراض .. إليك أفضل الأطعمة لتقوية المناعة

عشبة غير متوقعة تحمي من الزهايمر وضعف الذاكرة

تويوتا ياريس كروس 2026 ‏فيس ليفت.. تطويرات في التصميم والتكنولوجيا والجودة

بدلة غير تقليدية.. داليا البحيري تخطف الأنظار بظهورها

أسعار مازدا 3 موديل 2019 المستعملة في مصر.. صور

تعبئة صناعية كبرى.. ترامب يفتح باب تصنيع السلاح أمام شركات السيارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل الوضوح الزائد يقتل جاذبية العلاقة؟ ولماذا ينجذب البعض لما هو غير مضمون أكثر مما هو متاح؟"

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الذباب الإسرائيلي.. أسرار معركة تفكيك الوعي العربي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : ​مرآة المائة .. قراءة في فقه النِعم والمسؤولية الغائبة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: اقتصاد الصمود في ظل الصراعات

علي صالح

علي صالح يكتب: في رواية ترامب… لا اعتراف بالهزيمة

