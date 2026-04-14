الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بعد شم النسيم.. موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2026

موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2026
موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2026
عبد العزيز جمال

مع انتهاء عطلة شم النسيم، بدأ قطاع واسع من المواطنين في مصر البحث عن موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2026، ومواعيد الإجازات الرسمية المقبلة، خاصة تلك المرتبطة بالمناسبات الوطنية والدينية، والتي تمثل فرصًا مهمة للراحة أو السفر أو قضاء الوقت مع الأسرة.

ويأتي على رأس هذه الإجازات المرتقبة خلال شهر أبريل، إجازة عيد تحرير سيناء، التي تُعد من أبرز المناسبات الوطنية في مصر.
 

هل الخميس إجازة بمناسبة اول ايام رمضان؟

كم يتبقى على إجازة تحرير سيناء 2026؟

تحل إجازة عيد تحرير سيناء يوم السبت الموافق 25 أبريل 2026، وبحسب التوقيت الحالي، يتبقى نحو أيام قليلة فقط على هذه المناسبة، ما يجعلها أقرب عطلة رسمية بعد شم النسيم.
 

وتنتظر شريحة كبيرة من الموظفين قرار مجلس الوزراء بشأن ترحيل الإجازة، خاصة إذا تزامنت مع عطلة نهاية الأسبوع، حيث جرت العادة على ترحيل بعض الإجازات الرسمية إلى يوم الخميس.
 

30 يومًا إجازة للعاملين بالقطاع الخاص بقاون العمل في هذه الحالة

إجازة تحمل طابعًا وطنيًا

تمثل ذكرى تحرير سيناء مناسبة وطنية مهمة، يحتفل فيها المصريون باستعادة أرض سيناء، وتُعد إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الدولة، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص.

قائمة الإجازات الرسمية المتبقية في 2026

بعد إجازة تحرير سيناء، تتوالى الإجازات الرسمية في مصر حتى نهاية العام، وجاءت كالتالي:

  • 25 أبريل (السبت): عيد تحرير سيناء
  • 1 مايو (الجمعة): عيد العمال
  • 26 مايو (الثلاثاء): وقفة عرفات
  • 27 إلى 29 مايو (الأربعاء – الجمعة): عيد الأضحى المبارك
  • 17 يونيو (الأربعاء): رأس السنة الهجرية
  • 30 يونيو (الثلاثاء): ذكرى ثورة 30 يونيو
  • 23 يوليو (الخميس): ثورة 23 يوليو
  • 26 أغسطس (الأربعاء): المولد النبوي الشريف
  • 6 أكتوبر (الثلاثاء): عيد القوات المسلحة

لماذا يهتم المواطنون بهذه الإجازات؟

تكتسب الإجازات الرسمية أهمية كبيرة لدى المواطنين، حيث تمثل:

  • فرصة للراحة من ضغوط العمل
  • وقتًا مناسبًا للسفر أو التنزه
  • مناسبة للاحتفال بالأعياد الدينية والوطنية
  • فرصة للتجمعات العائلية

كما تلعب دورًا مهمًا في تنظيم الحياة العملية، خاصة للموظفين والطلاب.
 

موعد إجازة 23 يوليو

هل يتم ترحيل الإجازات؟

في السنوات الأخيرة، اعتادت الحكومة ترحيل بعض الإجازات التي تتزامن مع منتصف الأسبوع إلى يوم الخميس، بهدف توحيد مواعيد العطلات ومنح العاملين فرصة لقضاء إجازة متصلة.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن قرار رسمي بشأن إجازة تحرير سيناء 2026 خلال الأيام المقبلة.

مع اقتراب إجازة تحرير سيناء، يترقب المواطنون مزيدًا من العطلات الرسمية خلال عام 2026، والتي تتنوع بين المناسبات الوطنية والدينية، لتشكل محطات مهمة للراحة والاحتفال.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

زادت عالمياً..أسعار البنزين والسولار اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026

موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026

موعد حجز شقق الإسكان الإجتماعي2026.. الشروط والأوراق

أسرع طريقة لتنظيف البيت والتخلص من الحشرات

ودّعي الهموش نهائيًا.. أسرع طريقة لتنظيف البيت والتخلص من الحشرات في يوم واحد فقط

شيرين عبد الوهاب

مقطع مسرب يتسبب في تصدر شيرين عبد الوهاب التريند

موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2026

بعد شم النسيم.. موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2026

سفينة حاويات

هجوم على سفينة حاويات قرب سواحل عمان

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026.. اعرف عيار 21 وصل كام؟

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

عقد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي .. 20 ابريل

ترشيحاتنا

وزير الأوقاف

وزير الأوقاف يهنئ حاتم نبيل بتجديد تكليفه رئيسًا للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

وزارة الأوقاف

حصاد أعمال الإدارة العامة لـ الأوقاف والمحاسبة خلال الربع الثالث من العام

سجود السهو

متى يجوز سجود السهو في الصلاة؟.. أمين الإفتاء يجيب

بالصور

لقاح الإنفلونزا بجرعة عالية يقلل خطر الزهايمر بنسبة 55%.. دراسة تكشف مفاجأة

لماذا يحمي لقاح الإنفلونزا من الزهايمر؟
لماذا يحمي لقاح الإنفلونزا من الزهايمر؟
لماذا يحمي لقاح الإنفلونزا من الزهايمر؟

هل يساعد الترمس على إنقاص الوزن؟.. كل ما تريد معرفته عن فوائده وأضراره

فوائد تناول الترمس
فوائد تناول الترمس
فوائد تناول الترمس

بعد أكل الرنجة والفسيخ.. كيف تتخلص من احتباس السوائل؟

طرق التخلص من احتباس السوائل بعد الرنجة والفسيخ
طرق التخلص من احتباس السوائل بعد الرنجة والفسيخ
طرق التخلص من احتباس السوائل بعد الرنجة والفسيخ

طريقة عمل طاجن البطاطس بالكفتة في الفرن.. خطوات سهلة وطعم لا يقاوم

طريقة عمل طاجن البطاطس بالكفتة في الفرن
طريقة عمل طاجن البطاطس بالكفتة في الفرن
طريقة عمل طاجن البطاطس بالكفتة في الفرن

فيديو

سيد رجب

سيد رجب يساند زوجته في جنازة والدها.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : أنا مسيحى

محمد عسكر

د . محمد عسكر يكتب : السوشيال ميديا وصناعة سرديات قتل النفس

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: هل هناك مبرر لإيذاء النفس ؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أحببتك لأنك كنت نقصًا يشبهني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: اليوم العالمي للتوحد.. بين الوعي الشكلي والحق في حياة كريمة

المزيد