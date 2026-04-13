الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

19 أبريل.. ندوة «في ذكرى تحرير سيناء- بيت العائلة والملهمات يصنعان وعي الغد» بقصر الأمير طاز

فعاليات ثقافية وفنية
ينظم بيت العائلة المصرية، ممثلا في لجنة الشباب المركزية، ندوة ثقافية بعنوان «في ذكرى تحرير سيناء - بيت العائلة والملهمات يصنعان وعي الغد»، وذلك في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء يوم الأحد الموافق 19 أبريل الجاري، بمقر قصر الأمير طاز التابع لـ صندوق التنمية الثقافية.


تأتي الندوة في إطار الاحتفاء بذكرى تحرير سيناء، وتسليط الضوء على دور المؤسسات الوطنية والمبادرات الثقافية في بناء وعي الأجيال الجديدة، وتعزيز الانتماء الوطني، وترسيخ قيم التماسك المجتمعي.


يشارك في الندوة نخبة من الأكاديميين والمفكرين والإعلاميين، من بينهم الدكتورة سوزان القليني، رئيسة لجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة ورئيسة مبادرة الملهمات العربيات، والدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة عين شمس، والدكتورة هدى زكريا، أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة الزقازيق، والدكتور عبد المسيح سمعان، رئيس لجنة التعليم ببيت العائلة المصرية وأستاذ بجامعة عين شمس، إلى جانب الإعلامي حسن هويدي، وكيل وزارة الإعلام الأسبق، والدكتور طارق أبو هشيمة، مدير المؤشر العالمي للفتوى الإلكترونية بدار الإفتاء المصرية.


وتُعقد الندوة برئاسة الأستاذ الدكتور مسعد عويس، رئيس لجنة الشباب المركزية ببيت العائلة المصرية، وبمشاركة القس أرميا مكرم كمقرر مساعد، فيما تدير اللقاء الناقدة الأدبية الدكتورة ناهد عبد الحميد، عضوة لجنة الشباب المركزية، ويشرف على التنسيق العام الدكتورة أميرة جمال، الأستاذة بكلية الطب بجامعة قناة السويس وعضوة اللجنة.


وتُقام الفعالية بالتعاون مع مبادرة «الملهمات العربيات» برئاسة الدكتورة سوزان القليني، وبالتنسيق مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة المهندس المعماري حمدي سطوحي، في إطار جهود مشتركة تهدف إلى دعم الحراك الثقافي، وتنمية الوعي المجتمعي، وتعزيز دور القوى الناعمة في مواجهة التحديات الفكرية وبناء الإنسان المصري.


ومن المقرر أن تشهد الندوة تفاعلاً مفتوحاً مع الحضور، بما يتيح طرح الرؤى والأفكار حول سبل ترسيخ الهوية الوطنية، والاستفادة من الرموز الملهمة في تشكيل وعي مستنير لدى الشباب، خاصة في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة.

