تنفيذ 100 نشاط توعوى وتنموى لوحدة السكان بأسوان مايو 2026

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جهود وحدة السكان بالمحافظة خلال شهر مايو 2026 ، وضمن مستهدفات رؤية أسوان 2040 للإستثمار فى رأس المال البشرى ، وتحسين جودة الحياة للمواطنين .

ويأتى ذلك فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالإهتمام بالقضية السكانية، وتنفيذاً للإستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2030، ورؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.

وتهدف هذه الجهود إلى تسريع الإستجابة المحلية للقضية السكانية ، وخفض معدلات النمو السكانى ، وتحسين الخصائص السكانية للمواطنين ، وذلك فى ظل رعاية مباشرة من وزارة التنمية المحلية بقيادة منال عوض ، وبدعم فنى مستمر من الوحدة المركزية للسكان بالوزارة برئاسة فاطمة الزهراء جيل ، ومتابعة رانيا مغربى مدير وحدة السكان بالمحافظة.

أبرز الفعاليات والمبادرات

وخلال شهر مايو نفذت وحدة السكان 100 نشاط توعوى وتنموى بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بإجمالى 8189 مستفيداً من الأطفال والشباب والأسر من الجنسين، وذلك بالتعاون مع مديريات الصحة والتضامن الاجتماعى والأوقاف والتربية والتعليم، والكنيسة، ومؤسسات المجتمع المدنى.

جهود متنوعة

وشملت الفعاليات تنفيذ عدد من المبادرات المهمة، من بينها "صحتك تهمنا" للتوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، و"يلا نشتغل" لتأهيل الشباب لسوق العمل بالتعاون مع بنك مصر ومؤسسة صناع الخير، و"تراحم" لدعم ورعاية كبار السن، و"رواد العمل السكانى" لنشر الوعى السكانى بين الطلاب.

محاور التوعية والتنمية البشرية

كما تضمنت الجهود مبادرات لدعم وتمكين المرأة، منها "الجواز مسئولية وأسرة مستقرة"، و"دعمك حق" لتمكين النساء من ذوى الإعاقة، و"رفقاً بالقوارير" للتوعية بمخاطر زواج الأطفال والتسرب من التعليم والممارسات الضارة.

وفى محور التعليم والتعلم تم تنفيذ مبادرات "قرى بلا أمية" لمحو الأمية ورفع الوعى التكنولوجى، و"صحتنا فى بيئتنا" للتوعية البيئية، و"ثقافتنا فى معرفتنا" لنشر الوعى بالقضية السكانية وربطها بأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وتؤكد محافظة أسوان إستمرار جهودها فى تنفيذ البرامج والمبادرات السكانية والتنموية التى تستهدف تحسين الخصائص السكانية، ورفع مستوى الوعى المجتمعى، وتمكين المرأة والشباب، والإستثمار فى رأس المال البشرى، بما يسهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وتحسين جودة الحياة للمواطن الأسوانى.