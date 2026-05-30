قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعدطرح عملة جديدة .. ما حقيقة إلغاء الربع والنصف جنيه المعدنى؟
شؤون الحرمين: نجاح الخطة التشغيلية لموسم الحج.. و6.8 مليون مستفيد من الخدمات والمبادرات
كلية الفنون الجميلة بالإسكندرية تحصد المركز الـ 11 عالميًا في تصنيف Inspireli
فيلم رقصة البقاء يمثل مصر في المسابقة الرسمية بمهرجان الدشيرة السينمائي الدولي بالمغرب
تراجع ملحوظ في الزيت والمكرونة والعدس.. تعرف على أسعار السلع رابع أيام عيد الأضحى
عداد الكهرباء الكارت يعمل بعد نفاد الرصيد.. تعرف على أوقات الساعات الصديقة
مقتل رجل برصاص الشرطة الفرنسية بعد اعتدائه بسكينين على جيرانه وتهديده عناصر الأمن
بسبب أحمد حلمي | مذيع العزاءات يقلب السوشيال ميديا بـ رد صادم على أشرف زكي
بعد غد .. البنوك والبورصة المصرية تستأنفان نشاطهما عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى
الجيش الإسرائيلي: نستعد لإطلاق صواريخ من لبنان وجاهزون للتصعيد المحتمل
إقبال كبير على المجازر الحكومية.. نـ.حر 35,514 أضحية بالمجان في عيد الأضحى
طلع 10 جنيهات.. آخر تحديث لسعر الذهب في رابع أيام العيد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تنفيذ 100 نشاط توعوى وتنموى لوحدة السكان بأسوان مايو 2026

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جهود وحدة السكان بالمحافظة خلال شهر مايو 2026 ، وضمن مستهدفات رؤية أسوان 2040 للإستثمار فى رأس المال البشرى ، وتحسين جودة الحياة للمواطنين  .

ويأتى ذلك فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالإهتمام بالقضية السكانية، وتنفيذاً للإستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2030، ورؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة. 

وتهدف هذه الجهود إلى تسريع الإستجابة المحلية للقضية السكانية ، وخفض معدلات النمو السكانى ، وتحسين الخصائص السكانية للمواطنين ، وذلك فى ظل رعاية مباشرة من وزارة التنمية المحلية بقيادة منال عوض ، وبدعم فنى مستمر من الوحدة المركزية للسكان بالوزارة برئاسة فاطمة الزهراء جيل ، ومتابعة رانيا مغربى مدير وحدة السكان بالمحافظة.

أبرز الفعاليات والمبادرات

وخلال شهر مايو نفذت وحدة السكان 100 نشاط توعوى وتنموى بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بإجمالى 8189 مستفيداً من الأطفال والشباب والأسر من الجنسين، وذلك بالتعاون مع مديريات الصحة والتضامن الاجتماعى والأوقاف والتربية والتعليم، والكنيسة، ومؤسسات المجتمع المدنى.

جهود متنوعة 

وشملت الفعاليات تنفيذ عدد من المبادرات المهمة، من بينها "صحتك تهمنا" للتوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، و"يلا نشتغل" لتأهيل الشباب لسوق العمل بالتعاون مع بنك مصر ومؤسسة صناع الخير، و"تراحم" لدعم ورعاية كبار السن، و"رواد العمل السكانى" لنشر الوعى السكانى بين الطلاب.

محاور التوعية والتنمية البشرية

كما تضمنت الجهود مبادرات لدعم وتمكين المرأة، منها "الجواز مسئولية وأسرة مستقرة"، و"دعمك حق" لتمكين النساء من ذوى الإعاقة، و"رفقاً بالقوارير" للتوعية بمخاطر زواج الأطفال والتسرب من التعليم والممارسات الضارة.

وفى محور التعليم والتعلم تم تنفيذ مبادرات "قرى بلا أمية" لمحو الأمية ورفع الوعى التكنولوجى، و"صحتنا فى بيئتنا" للتوعية البيئية، و"ثقافتنا فى معرفتنا" لنشر الوعى بالقضية السكانية وربطها بأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وتؤكد محافظة أسوان إستمرار جهودها فى تنفيذ البرامج والمبادرات السكانية والتنموية التى تستهدف تحسين الخصائص السكانية، ورفع مستوى الوعى المجتمعى، وتمكين المرأة والشباب، والإستثمار فى رأس المال البشرى، بما يسهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وتحسين جودة الحياة للمواطن الأسوانى.

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2026

نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2026 .. بالاسم ورقم الجلوس

فتاة إيطالية

الزمالك يتنصل ومطالب باستجوابه.. القصة الكاملة لأزمة دونجا وفتاة إيطالية قبل المونديال

أرشيفية

سعر الذهب اليوم السبت 30 مايو 2026 في مصر.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 الترم الثاني

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 الترم الثاني

مقاتلة أمريكية إف 15

صاروخ صيني فوق الكتف.. الكشف عن مفاجأة بشأن إسقاط إيران لمقاتلة أمريكية إف 15

هجوم صاروخي إيراني

تصعيد مفاجئ.. إصابة أمريكيين في هجوم صاروخي إيراني على قاعدة جوية بالكويت

اصالة نصري وزوجها وماجد المهندس

تعليق مفاجئ من ماجد المهندس على أنباء انفصال أصالة وفائق حسن

ترامب

طبيب ترامب يكشف الحالة الصحية للرئيس الأمريكي .. تفاصيل التقرير

ترشيحاتنا

واتساب

بعد سنوات من المطالبات.. واتساب يقدم الميزة التي كان الجميع ينتظرها

وسائل التواصل الاجتماعي

27 مليون دولار من عمالقة التواصل الاجتماعي لتسوية قضية صحة المراهقين

Call of Duty

نينتندو تفجر مفاجأة وتعلن وصول "Call of Duty: Modern Warfare 4" إلى منصة "Switch 2"

بالصور

في آخر أيام عيد الأضحى.. تكثيف مستمر لحملات النظافة والتجميل بجميع المراكز والمدن بالشرقية

نظافة
نظافة
نظافة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: القلوب بين الاستقرار والعبور

المزيد