محافظ المنيا: انطلاق المرحلة الثانية من الموجة 29 لإزالة التعديات

أعلن اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، انطلاق أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ29 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف، والتي بدأت اليوم السبت 30 مايو وتستمر حتى 19 يونيو المقبل، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وفي إطار جهود الدولة لاسترداد حق الشعب والحفاظ على الرقعة الزراعية وفرض سيادة القانون.

وأكد المحافظ أن المرحلة الأولى من الموجة، التي نُفذت خلال الفترة من 2 مايو وحتى 22 مايو الجاري، أسفرت عن إزالة 2999 حالة تعدٍ بمختلف مراكز المحافظة، شملت 415 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة، و1570 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية، و242 حالة بناء مخالف داخل الحيز العمراني، إلى جانب التعامل الفوري مع 772 حالة متغيرات مكانية تم رصدها.

وشدد كدواني على رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الوحدات المحلية، والتنسيق الكامل مع جهات الولاية والأجهزة الأمنية، لضمان التنفيذ الفوري والحاسم لقرارات الإزالة والتصدي بكل قوة لأي محاولات تعدٍ جديدة، مؤكدًا أن الدولة ماضية في تطبيق القانون بكل حسم ولن تسمح بعودة المخالفات أو التهاون مع المعتدين على أراضي الدولة والأراضي الزراعية.

ودعا المواطنين إلى سرعة تقنين أوضاعهم والاستفادة من التيسيرات التي تقدمها الدولة، تجنبًا للمساءلة القانونية، مؤكدًا أن تطبيق القانون يتم بكل عدالة وشفافية على الجميع دون استثناء.

وفي هذا السياق، عقد اللواء أ.ح أحمد جميل السكرتير العام المساعد للمحافظة اجتماعًا موسعًا بحضور ممثلي جهات الولاية والأجهزة المعنية، لمتابعة آليات تنفيذ المرحلة الثانية من الموجة، ومراجعة خطط العمل والتنسيق بين الجهات المختلفة، بما يضمن سرعة تنفيذ قرارات الإزالة وتحقيق المستهدف وفق الجداول الزمنية المحددة.

وأكد السكرتير العام المساعد أهمية المتابعة الميدانية المستمرة ورصد أي حالات تعدٍ في مهدها والتعامل الفوري معها، مشددًا على ضرورة توحيد الجهود بين جميع الجهات المعنية لتحقيق المستهدف من الموجة والحفاظ على أراضي الدولة والرقعة الزراعية.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات مجلس الوزراء، ومتابعة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، لتنفيذ الموجة الـ29 لإزالة التعديات، مع التشديد على المتابعة المستمرة وسرعة الاستجابة لرصد أي مخالفة والتعامل الفوري معها.