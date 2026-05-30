بالأسماء.. مصرع سيدة وإصابة 4 أشخاص آخرين في انقلاب سيارة بصحراوي المنيا

لقيت ربة منزل مصرعها فيما أصيب 4 أشخاص آخرين فى حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي بالقرب من مركز العدوة شمال المنيا.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي بالقرب من مركز العدوة.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف والشرطة الى موقع البلاغ، وتبين مصرع أمنية. ع. ع 30 سنة ربة منزل، وإصابة 4 آخرين هم محمود. ف. م 33 سنة، طبيب علاج طبيعى، وعمر. م. ف 5 سنوات وسليم. م. ف 3 سنوات واحمد. ف. م 38 سنة، أثناء عودتهم من المنيا إلى القاهرة.

وتم نقل الجثة لمشرحة والمصابين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.