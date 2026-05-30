محافظات

محافظ المنيا: توزيع لحوم على 30 ألف أسرة ضمن مشروع «صك الأضحية»

ايمن رياض

أكد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا أهمية تكاتف الجهود بين الأجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني لتحقيق الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، مشيدًا بالدور المجتمعي الذي تقوم به مؤسسة مصر الخير في دعم الأسر المستحقة وتنفيذ المبادرات الإنسانية والتنموية التي تسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين.

فى هذا السياق، تواصل مؤسسة مصر الخير بمحافظة المنيا تنفيذ مشروع «صك الأضحية» لهذا العام، بهدف دعم الأسر المستحقة والأولى بالرعاية بمختلف مراكز وقرى المحافظة، تحت رعاية اللواء عماد كدواني محافظ المنيا وفي إطار جهود الدولة ومؤسسات المجتمع المدني لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وإدخال البهجة على الأسر الأكثر احتياجًا خلال عيد الأضحى المبارك.

وأوضحت مؤسسة مصر الخير أن عدد رؤوس الماشية المخصصة للمشروع هذا العام بلغ 170 رأسًا من العجول البقري، تم ذبحها بدءًا من صباح أول أيام عيد الأضحى المبارك وخلال أيام التشريق، وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية والاشتراطات الصحية والبيطرية المعتمدة، وذلك تحت إشراف مديرية الطب البيطري وبداخل المجازر الحكومية المعتمدة بالمحافظة.

وأكدت المؤسسة أن المشروع يستهدف الوصول إلى أكثر من 30 ألف أسرة مستحقة بمختلف مراكز وقرى محافظة المنيا، من خلال التعاون مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية والمؤسسات المجتمعية الشريكة المنتشرة بالقرى والنجوع، بما يضمن وصول اللحوم إلى الأسر الأولى بالرعاية في المناطق الأكثر احتياجًا.

كما استعانت المؤسسة بعدد كبير من الشباب المتطوعين من الجنسين بمختلف مراكز المحافظة للمشاركة في أعمال تجهيز اللحوم وتعبئتها وتوزيعها على المستحقين، بما يسهم في سرعة الإنجاز وتحقيق أعلى درجات الكفاءة في تنفيذ المشروع، فضلًا عن تعزيز قيم العمل التطوعي والمشاركة المجتمعية.

مؤسسة مصر الخير 

في سياق متصل، أشارت مؤسسة مصر الخير إلى تنفيذ مبادرة لإفطار الصائمين يوم عرفة، حيث تم إنتاج وتوزيع 1250 وجبة غذائية على المستحقين بعدد من مراكز المحافظة، ضمن جهود المؤسسة المستمرة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهلهم.

محافظ المنيا مؤسسة مصر الخير صكوك الأضاحي مؤسسات المجتمع المدني المبادرات المجتمعية

