من نقل ملكية الوحدات إلكترونيًا إلى مشروعات الطاقة الشمسية.. أبرز إنجازات الإسكان خلال أسبوع

أعدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تقريرًا بالفيديوجراف استعرض أبرز الفعاليات والأنشطة التي نفذتها الوزارة خلال الفترة من 23 مايو 2026 إلى 30 مايو 2026.

https://youtu.be/JwkG0HOtfLU?si=v-DU_YqDZhMsaVY0

ففي يوم 30/5/2026، تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جهود أجهزة المدن الجديدة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث واصلت الأجهزة تنفيذ حملات المتابعة والصيانة والنظافة والتصدي للمخالفات، بما يضمن الحفاظ على المظهر الحضاري للمدن واستمرار تقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة.

وأكدت وزيرة الإسكان أن أجهزة المدن الجديدة واصلت العمل بكامل طاقتها خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، تنفيذًا لخطة الوزارة الهادفة إلى ضمان استمرارية الخدمات الحيوية، ورفع كفاءة المرافق، والحفاظ على المظهر الحضاري للمدن الجديدة، بما يحقق راحة المواطنين ويواكب جهود الدولة في تحسين جودة الحياة.

تنفيذ وحدات سكنية

وفي يوم 26/5/2026، أعلنت المهندسة راندة المنشاوي مد فترة التقديم ضمن مشروع تنفيذ وحدات سكنية بالشراكة مع المطورين العقاريين من القطاع الخاص في إطار المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» لمدة 15 يومًا إضافية، لتنتهي في 14 يونيو 2026.

وأوضحت وزيرة الإسكان أن قرار مد فترة التقديم جاء نظرًا لتزامن الموعد المحدد سابقًا لانتهاء التقديم في 30 مايو 2026 مع إجازة عيد الأضحى المبارك، بما يتيح فرصة مناسبة لجميع الشركات الراغبة في التقدم واستكمال المستندات المطلوبة.

نقل ملكية الوحدات العقارية

كما أعلنت المهندسة راندة المنشاوي إتاحة خدمة نقل ملكية الوحدات العقارية، سواء السكنية أو التجارية أو الإدارية، إلكترونيًا من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بالتنسيق مع أجهزة المدن الجديدة ومديريات الإسكان بالمحافظات.

وأشارت الوزيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الدولة للتحول الرقمي وتطبيق مبادئ الحوكمة، بما يسهم في تيسير الإجراءات على المواطنين، وضمان حصولهم على الخدمات بسهولة ويسر.

موقف تنفيذ عدد من المشروعات

وفي يوم 25/5/2026، تابعت المهندسة راندة المنشاوي موقف تنفيذ عدد من المشروعات المختلفة وأعمال التطوير ورفع الكفاءة بعدد من مدن الصعيد، شملت: المنيا الجديدة، وقنا الجديدة، وسوهاج الجديدة، وأسيوط الجديدة، وبني سويف الجديدة.

وأكدت وزيرة الإسكان استمرار جهود الدولة في رفع كفاءة المرافق والخدمات بالمدن الجديدة في صعيد مصر، ومواصلة تنفيذ خطط التشغيل والصيانة الدورية للمرافق، بما يضمن استدامة الخدمات ورفع كفاءة الأداء، إلى جانب ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للمشروعات وتنفيذها وفق أعلى المواصفات الفنية.

وفي إطار حرص وزارة الإسكان على تعزيز مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمدن الجديدة، أعلن قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طرح عدد من المحال التجارية والكافيتريات والصيدليات ومركز خدمي طبي للبيع وحق الانتفاع من خلال جلسات مزاد علني بمدن السادات وملوي الجديدة والفيوم الجديدة.

وفي يوم 24/5/2026، تابعت المهندسة راندة المنشاوي أعمال التطوير ورفع الكفاءة بالطرق والمرافق وشبكات الإنارة والمسطحات الخضراء بعدد من المدن الجديدة، شملت: العلمين الجديدة، وحدائق أكتوبر، وبني سويف الجديدة، وحدائق العاشر من رمضان، والشروق، والعبور الجديدة، ودمياط الجديدة، والقاهرة الجديدة، والشيخ زايد.

وأكدت وزيرة الإسكان أن أعمال التطوير ورفع الكفاءة تأتي في إطار خطة متكاملة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لقاطني وزائري المدن الجديدة، وتطوير المحاور والميادين الرئيسية، بما يعكس حجم التنمية العمرانية الشاملة التي تشهدها هذه المدن في مختلف القطاعات.

وفي إطار تنفيذ توجيهات المهندسة راندة المنشاوي بالإسراع في استكمال ملفات تقنين الأراضي وتوفيق أوضاع الأراضي المضافة لعدد من المدن، عقد المهندس عبدالروؤف الغيطي، المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، اجتماعًا لمتابعة مستجدات ملف التقنين بالأراضي المضافة بمدينتي العبور الجديدة والشروق.

وفي يوم 23/5/2026، وجهت المهندسة راندة المنشاوي برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة المدن الجديدة استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وذلك في إطار حرص الوزارة على استمرار تقديم الخدمات للمواطنين بالمستوى اللائق، والحفاظ على المظهر الحضاري للمدن الجديدة خلال فترة الإجازات.

ووجهت وزيرة الإسكان رؤساء أجهزة المدن الجديدة بضرورة رفع درجة الجاهزية بكافة قطاعات المرافق والخدمات، وتوفير فرق الطوارئ والتشغيل والصيانة بالمحطات والشبكات، وسرعة التعامل مع أي أعطال أو شكاوى ترد من المواطنين، مع استمرار التنسيق مع قطاع المرافق بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لضمان انتظام الخدمات الحيوية طوال فترة الإجازة.

كما تابعت المهندسة راندة المنشاوي موقف تنفيذ 37 محطة طاقة شمسية أعلى عدد من العمارات ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» بمحور محدودي الدخل بمدينة حدائق العاصمة، بقدرة 3 كيلووات لكل محطة، وذلك في إطار جهود الدولة لترشيد استهلاك الطاقة والتوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة.

وأكدت وزيرة الإسكان أن الدولة تتبنى رؤية عمرانية متكاملة تستهدف ترسيخ مبادئ التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين، من خلال تطبيق المعايير العالمية للبنية الأساسية الخضراء، وتبني سياسات مرنة لمواجهة التغيرات المناخية، بما يسهم في تحويل المدن الجديدة والقائمة إلى بيئات صحية وصديقة للبيئة، والحد من التلوث، وضمان تعميم هذه المكاسب البيئية والصحية على مختلف الفئات المستفيدة من المشروعات القومية والمبادرات الرئاسية، وفي مقدمتها مبادرة «سكن لكل المصريين».