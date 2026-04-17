يبحث عدد كبير من المواطنون وخاصه الموظفون بالقطاعين العام والخاص عن وموعد إجازة عيد تحرير سيناء 2026، خاصة مع تزامنها هذا العام مع العطلات الأسبوعية، وهو ما يمنح فرصة للحصول على عطلة ممتدة خلال شهر أبريل.

ويوافق موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2026 يوم السبت 25 أبريل، احتفالا بالذكرى الـ44 لتحرير سيناء، إلا أن تزامنها مع العطلة الأسبوعية الرسمية يفتح الباب أمام احتمالية ترحيل الإجازة إلى يوم آخر.

ووفقا للسياسات المتبعة في تجميع الإجازات الرسمية، من المتوقع أن يصدر قرار من مجلس الوزراء بترحيل الإجازة إلى يوم الخميس 23 أبريل 2026، بما يتيح للموظفين الاستفادة من عطلة متصلة.

وفي حال اعتماد قرار الترحيل، يحصل العاملون على إجازة ممتدة لمدة 3 أيام متتالية، تشمل يوم الخميس 23 أبريل بدلا من السبت، إلى جانب يومي الجمعة والسبت كعطلة أسبوعية.

وبحسب الأجندة الرسمية، يبلغ إجمالي عدد الإجازات الرسمية في مصر خلال عام 2026 نحو 18 يوما مدفوعة الأجر، دون احتساب العطلات الأسبوعية، وتشمل عددا من المناسبات الوطنية والدينية.

وتضم قائمة أبرز الإجازات الرسمية خلال العام عيد العمال يوم 1 مايو، ووقفة عرفات يوم 26 مايو، وإجازة عيد الأضحى من 27 إلى 29 مايو، بالإضافة إلى رأس السنة الهجرية يوم 17 يونيو، وذكرى ثورة 30 يونيو، وذكرى ثورة 23 يوليو، والمولد النبوي الشريف، وعيد القوات المسلحة في 6 أكتوبر.

وتمنح هذه الإجازات المواطنين فرصة لتنظيم أوقات الراحة والاستمتاع بالعطلات، إلى جانب تحقيق التوازن بين متطلبات العمل والحياة اليومية.