عمال النفط والمناجم: الدفاع عن حقوق الفلسطينيين واجب قومي وأخلاقي

رحب الاتحاد العربي لعمال النفط والمناجم والكيماويات بالقرار الصادر عن الدورة الـ(114) لمؤتمر العمل الدولي، والقاضي بمنح دولة فلسطين حقوقًا وامتيازات إضافية بصفة مراقب في منظمة العمل الدولية، معتبرًا أن القرار يمثل خطوة مهمة تعكس تنامي التأييد الدولي للحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني.

وأكد الاتحاد، في بيان صدر اليوم الأربعاء، أن القرار يشكل إنجازًا سياسيًا ونقابيًا ودبلوماسيًا، ويعزز حضور دولة فلسطين ومشاركتها الفاعلة في المنظمات والمحافل الدولية، كما يجسد انتصارًا لمبادئ العدالة والشرعية الدولية ودعمًا لقضايا الحرية والكرامة الإنسانية.

منح فلسطين صفة مراقب في منظمة العمل

وتقدم الاتحاد بالتهنئة إلى دولة فلسطين والحركة النقابية الفلسطينية والعمال الفلسطينيين بهذا المكسب الدولي، مشيدًا بالجهود التي بذلتها القيادة الفلسطينية والحركة النقابية الفلسطينية والدول العربية الشقيقة والدول الصديقة الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني.

كما أعرب عن تقديره للوفود العربية التي دعمت الموقف الفلسطيني داخل مؤتمر العمل الدولي، مؤكدًا أن القضية الفلسطينية ستظل القضية المركزية للحركة النقابية العربية، وأن الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وعماله يمثل واجبًا قوميًّا وأخلاقيًّا وإنسانيًّا.

وثمّن الاتحاد مواقف الوفود والمنظمات النقابية والعمالية الدولية التي صوتت لصالح القرار، معتبرًا أن هذه الخطوة تعزز مكانة فلسطين داخل منظمة العمل الدولية وتمنح العمال الفلسطينيين مساحة أوسع للدفاع عن حقوقهم المشروعة.

وجدد الاتحاد دعوته إلى المجتمع الدولي والمنظمات العمالية والنقابية العالمية لمواصلة دعم الشعب الفلسطيني وعماله، والعمل على توفير الحماية لحقوقهم وتمكينهم من ممارسة حقهم في العمل والحياة الكريمة والتنمية المستدامة.

واختتم الاتحاد بيانه بالتأكيد على أن القرار يمثل خطوة جديدة نحو تعزيز مكانة دولة فلسطين في المنظومة الدولية، ورسالة تؤكد أن العدالة وحقوق الشعوب قادرة على تحقيق المزيد من الإنجازات على الساحة الدولية.