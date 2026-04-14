عودة العمل بالبنوك والبورصة المصرية بعد إجازة القيامة وشم النسيم

استأنفت البنوك العاملة في مصر، اليوم الثلاثاء، نشاطها بشكل طبيعي عقب انتهاء إجازة عيد القيامة المجيد وشم النسيم، وذلك وفقًا لبيان صادر عن البنك المركزي المصري، وفقا لما نقلته القناة الأولي المصرية.

وأكد البنك المركزي، أن العمل داخل البنوك عاد اليوم الثلاثاء الموافق 14 أبريل 2026، بعد عطلة رسمية استمرت يومي الأحد والإثنين الماضيين.

مواعيد عمل البنوك

وتبدأ البنوك استقبال العملاء داخل الفروع الرئيسية يوميا ، من الساعة الثامنة والنصف صباحًا، ويستمر العمل حتى الساعة الثالثة عصرًا، وفقًا للمواعيد الرسمية المعتمدة.

مواعيد حضور الموظفين

ويبدأ حضور العاملين بالبنوك من الساعة الثامنة صباحًا، على أن تستمر أيام العمل طوال الأسبوع باستثناء يومي الجمعة والسبت، باعتبارهما العطلة الأسبوعية الرسمية.

استمرار عمل الفروع في المولات والمطارات

وتواصل بعض فروع البنوك الموجودة داخل الأندية والمراكز التجارية والمطارات تقديم خدماتها لساعات أطول، حيث تمتد مواعيد العمل بها حتى الخامسة أو السابعة مساءً، لتلبية احتياجات المواطنين.

البورصة المصرية تستأنف التداول

وعلى صعيد آخر، تستأنف البورصة المصرية جلسات التداول اليوم الثلاثاء، بعد توقف مؤقت بمناسبة الإجازة الرسمية لعيد القيامة وشم النسيم.

وكانت البورصة قد أعلنت تعليق التداول خلال يومي 12 و13 أبريل 2026، تزامنًا مع منح العاملين بالجهاز المصرفي عطلة رسمية بهذه المناسبة.

عودة النشاط الاقتصادي تدريجيًا

تأتي عودة العمل بالبنوك والبورصة في إطار استئناف النشاط الاقتصادي بشكل طبيعي بعد انتهاء الإجازات الرسمية، بما يسهم في انتظام التعاملات المالية واستقرار حركة الأسواق خلال الفترة المقبلة.