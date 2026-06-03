من فيديو على الفيس بوك للكلابشات.. كيف أسقطت شقيقتان مُتحرشـي السيدة زينب؟

أمرت جهات التحقيق المختصة بحبس المتهمين بالتحرش بفتيات السيدة زينب ونرصد لكم فى تلك السطور تفاصيل الواقعة..

البداية

قامت إحدى الفتيات بنشر فيديو على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي عن تعرضها للتحـ.ـرش هى وشقيقتها من قبل أحد الأشخاص بمنطقة السيدة زينب ..

الداخلية تعلن عملية الرصد

فى إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضرر خلاله صاحب الحساب من قيام عدة أشخاص بالتحـ.ـرش بفتاة لفظياً وتهديدها باستخدام أسلحة بيضاء حال سيرها بمنطقة السيدة زينب بالقاهرة.

فحص الواقعة من قبل الأجهزة الأمنية

بالفحص تبين أنه بتاريخ 30 / 5 المنقضى نشبت مشاجرة بيــــن كـلٍ من طرف أول (شقيقتان)، طرف ثان (شخصان) "جميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة السيدة زينب "، على إثر قيام أحد أفراد الطرف الثانى بمعاكسة إحدى الشقيقتين، فقامتا بالتعدى عليه بالسب وإلقاء الحجارة وقيامه بتهديدها بسلاح أبيض كان بحوزته.

ضبط المتهمين

أمكن ضبطهم .. وبحوزة الطرف الثانى (2 سلاح أبيض)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.