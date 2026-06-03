قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قيد مؤقت لشركات جديدة وإشادة دولية.. نائب رئيس الوزراء يبحث تسريع "الطروحات الحكومية"
من فيديو على الفيس بوك للكلابشات.. كيف أسقطت شقيقتان مُتحرشـي السيدة زينب؟
طاقم مكسيكي بقيادة إسكوبيدو لإدارة ودية مصر والبرازيل استعدادا لكأس العالم 2026
المرافعة تؤجل محاكمة 29 متهما بـ خلية العملة الإرهابية لـ 5 سبتمبر
نتنياهو: إيران لم توافق بعد على إخراج المواد النووية وسط ضغوط متزايدة لإنجاز اتفاق
بشرى للمُستحقين.. وزير التموين يكشف خطة تطوير منظومة الدعم | فيديو
لقطة لافتة في نهائي أمم أفريقيا للناشئين.. لاعب السنغال يحتفل أمام فوزي لقجع ثم يصافحه بعد التتويج
رئيس الوزراء يتابع الإطلاق الرسمي لـ"رقمنة المعاشات".. وصرف 42 مليار جنيه لـ 10.2 مليون مستحق بالمنظومة الجديدة
السحب تحجب لاهيب الشمس وأمطار في الطريق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الساعات المقبلة
مونديال 2026 ينعش خزائن الكرة المصرية.. 12.5 مليون دولار مكاسب أولية للمنتخب
أنوشكا لـ أجمد 7: عايزة أعمل دويتو مع مطرب راب لإنه لون مختلف عليا
قرار صادم للمستفيدين.. أسباب توقف بطاقات الخبز لهذه الفئات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأعلى للإعلام: اعتماد قرارات إدارة بودكاست "مع أميرة بدر" بحذف بعض فقرات إحدى الحلقات

الأعلى للإعلام
الأعلى للإعلام

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، اعتماد قرارات إدارة بودكاست «مع أميرة بدر» بتفعيل التقييم الذاتي والإجراءات التصحيحية الفورية، لمواجهة مخالفات الأكواد والمعايير.. حيث أبدى المجلس قبوله لقرار مسئولي البودكاست بحذف بعض فقرات إحدى الحلقات بسبب ما تضمنته من محتوى حول تعاطي المواد المخدرة والإدمان والسياسات الجنائية المرتبطة بها.

يأتي ذلك بناءً على توصية لجنة الشكاوى، برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وفقًا للشكوى التي تقدم بها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة الدكتور/ عمرو عثمان، والتي أكد فيها أن الحلقة انطوت على ما يؤدي إلى تكوين مفاهيم وانطباعات غير دقيقة لدى المشاهد بشأن مخاطر المواد المخدرة والتهوين من آثارها الصحية والنفسية.

وأكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، حرصه على دعم آليات التقييم الذاتي والإجراءات التصحيحية الفورية، داخل المؤسسات الإعلامية، بما يُسهم في تمكين وسائل الإعلام من تصحيح الأخطاء بشكل فوري ومسؤول.

وأوضح المجلس أن هذا التوجه يأتي في إطار تعزيز مبدأ المسؤولية المهنية وتشجيع الالتزام بالأكواد والمعايير، بما يحقق التوازن بين حرية الإعلام والانضباط المهني.

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مع أميرة بدر مخالفات الأكواد والمعايير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدير التعليم الإعدادي

بسبب فيديو ولية الأمر .. إقالة مدير التعليم الإعدادي بالقليوبية وايقافه عن العمل

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

سارة خليفة

سارة خليفة أمام المحكمة بتهمة هتك عرض سائقها

ماذا حدث بين ولية أمر تلميذ ومدير التعليم الإعدادي في القليوبية؟

ذنبي إيه إنك حلوة.. ماذا حدث بين ولية أمر تلميذ ومدير التعليم الإعدادي في القليوبية؟ (القصة الكاملة)

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 الترم الثاني ..الآن بالدرجات

نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس والاسم 2026

نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس والاسم 2026 ..بالدرجات في جميع المواد

خالد عوض

لاعب طلائع الجيش على أعتاب الأهلي أو بيراميدز

كهربا

كهربا يوجه رسالة شكر إلى محمود الخطيب بسبب أزمة الغرامة

ترشيحاتنا

اللاعب محمد الطبال

قصة محمد الطبال تشعل السوشيال ميديا في ليبيا.. ماذا فعل نجم السويحلي؟

شلال

لا يمكن رؤيته بالعين المجردة.. ماذا تعرف عن أكبر شلال على الأرض؟

موعد صرف تكافل وكرامة يونيو 2026 وخطوات الاستعلام بالرقم القومي

موعد صرف معاش تكافل وكرامة يونيو 2026 وخطوات الاستعلام بالرقم القومي

بالصور

احذر.. هذه الاطعمة تزيد أعراض التهاب المفاصل

هذه الاطعمة تزيد أعراض التهاب المفاصل
هذه الاطعمة تزيد أعراض التهاب المفاصل
هذه الاطعمة تزيد أعراض التهاب المفاصل

ماذا يحدث للجسم عند تناول البطيخ يومياً؟

ماذا يحدث للجسم عند تناول البطيخ يومياً؟
ماذا يحدث للجسم عند تناول البطيخ يومياً؟
ماذا يحدث للجسم عند تناول البطيخ يومياً؟

طرق طبيعية لتبريد المنزل دون تكييف

طرق طبيعية لتبريد المنزل دون تكييف
طرق طبيعية لتبريد المنزل دون تكييف
طرق طبيعية لتبريد المنزل دون تكييف

لوك كاجوال.. ريهام حجاج تستعرض رشاقتها

ريهام حجاج
ريهام حجاج
ريهام حجاج

فيديو

احمد سعد

"كوتي".. أحمد سعد يطلق أولى أغنيات الألبوم الفرفوش

سرقة عم شعبان أثناء نومه

سرقوا ثمن دوائه وهو نائم.. قرار عاجل من التنمية المحلية يخص بائع جرائد حلوان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد الورداني

د. محمد ورداني يكتب: من يحمي قطرة المياه .. الإعلام أم الجمهور؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سوبك إم ساف الثاني

وائل الغول

وائل الغول يكتب : مكالمة الأوغاد

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : أم صلاح والحارة الضيقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الأمان والونس والعفوية .. الثالوث الذي يحفظ الحب حيًا

المزيد