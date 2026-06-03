الأعلى للإعلام: اعتماد قرارات إدارة بودكاست "مع أميرة بدر" بحذف بعض فقرات إحدى الحلقات

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، اعتماد قرارات إدارة بودكاست «مع أميرة بدر» بتفعيل التقييم الذاتي والإجراءات التصحيحية الفورية، لمواجهة مخالفات الأكواد والمعايير.. حيث أبدى المجلس قبوله لقرار مسئولي البودكاست بحذف بعض فقرات إحدى الحلقات بسبب ما تضمنته من محتوى حول تعاطي المواد المخدرة والإدمان والسياسات الجنائية المرتبطة بها.

يأتي ذلك بناءً على توصية لجنة الشكاوى، برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وفقًا للشكوى التي تقدم بها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة الدكتور/ عمرو عثمان، والتي أكد فيها أن الحلقة انطوت على ما يؤدي إلى تكوين مفاهيم وانطباعات غير دقيقة لدى المشاهد بشأن مخاطر المواد المخدرة والتهوين من آثارها الصحية والنفسية.

وأكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، حرصه على دعم آليات التقييم الذاتي والإجراءات التصحيحية الفورية، داخل المؤسسات الإعلامية، بما يُسهم في تمكين وسائل الإعلام من تصحيح الأخطاء بشكل فوري ومسؤول.

وأوضح المجلس أن هذا التوجه يأتي في إطار تعزيز مبدأ المسؤولية المهنية وتشجيع الالتزام بالأكواد والمعايير، بما يحقق التوازن بين حرية الإعلام والانضباط المهني.