رئيس التحرير
طه جبريل
موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2026 بعد شم النسيم.. هل يتم ترحيلها؟

عبد العزيز جمال

يهتم الملايين بالبحث عن موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2026 بعد انقصاء غجازة شم النسيم 2026، ومواعيد الإجازات الرسمية المقبلة، ويأتي على رأس هذه الإجازات المرتقبة خلال شهر أبريل، إجازة عيد تحرير سيناء، ويليها عيد العمال.
 

هل الخميس إجازة بمناسبة اول ايام رمضان؟

كم يتبقى على إجازة تحرير سيناء 2026؟

تحل إجازة عيد تحرير سيناء يوم السبت الموافق 25 أبريل 2026، وبحسب التوقيت الحالي، يتبقى نحو أيام قليلة فقط على هذه المناسبة، ما يجعلها أقرب عطلة رسمية بعد شم النسيم.
 

وتنتظر شريحة كبيرة من الموظفين قرار مجلس الوزراء بشأن ترحيل الإجازة، خاصة إذا تزامنت مع عطلة نهاية الأسبوع، حيث جرت العادة على ترحيل بعض الإجازات الرسمية إلى يوم الخميس.
 

30 يومًا إجازة للعاملين بالقطاع الخاص بقاون العمل في هذه الحالة

إجازة تحمل طابعًا وطنيًا

تمثل ذكرى تحرير سيناء مناسبة وطنية مهمة، يحتفل فيها المصريون باستعادة أرض سيناء، وتُعد إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الدولة، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص.

قائمة الإجازات الرسمية المتبقية في 2026

بعد إجازة تحرير سيناء، تتوالى الإجازات الرسمية في مصر حتى نهاية العام، وجاءت كالتالي:

  • 25 أبريل (السبت): عيد تحرير سيناء
  • 1 مايو (الجمعة): عيد العمال
  • 26 مايو (الثلاثاء): وقفة عرفات
  • 27 إلى 29 مايو (الأربعاء – الجمعة): عيد الأضحى المبارك
  • 17 يونيو (الأربعاء): رأس السنة الهجرية
  • 30 يونيو (الثلاثاء): ذكرى ثورة 30 يونيو
  • 23 يوليو (الخميس): ثورة 23 يوليو
  • 26 أغسطس (الأربعاء): المولد النبوي الشريف
  • 6 أكتوبر (الثلاثاء): عيد القوات المسلحة

لماذا يهتم المواطنون بهذه الإجازات؟

تكتسب الإجازات الرسمية أهمية كبيرة لدى المواطنين، حيث تمثل:

  • فرصة للراحة من ضغوط العمل
  • وقتًا مناسبًا للسفر أو التنزه
  • مناسبة للاحتفال بالأعياد الدينية والوطنية
  • فرصة للتجمعات العائلية

كما تلعب دورًا مهمًا في تنظيم الحياة العملية، خاصة للموظفين والطلاب.
 

موعد إجازة 23 يوليو

هل يتم ترحيل الإجازات؟

في السنوات الأخيرة، اعتادت الحكومة ترحيل بعض الإجازات التي تتزامن مع منتصف الأسبوع إلى يوم الخميس، بهدف توحيد مواعيد العطلات ومنح العاملين فرصة لقضاء إجازة متصلة.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن قرار رسمي بشأن إجازة تحرير سيناء 2026 خلال الأيام المقبلة.

مع اقتراب إجازة تحرير سيناء، يترقب المواطنون مزيدًا من العطلات الرسمية خلال عام 2026، والتي تتنوع بين المناسبات الوطنية والدينية، لتشكل محطات مهمة للراحة والاحتفال.

