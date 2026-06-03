800 ألف دولار.. محامي صلاح مصدق: نرحّب بالتسوية لإنهاء النزاع مع الزمالك

أكد فهمي بلحاج، محامي اللاعب صلاح مصدق، أن النزاع القائم بين موكله ونادي الزمالك هو نزاع قانوني بحت، ولا ينتقص من مكانة النادي أو تاريخه العريق، مشددًا على أن مثل هذه القضايا تحدث في مختلف الأندية العربية والأوروبية بهدف حفظ الحقوق المالية للاعبين.

وأوضح بلحاج خلال استضافته في برنامج “اللعيب” على قناة MBC مصر، أن القضية انتهت إلى صدور حكم لصالح اللاعب بالحصول على مستحقاته المالية، إلى جانب توقيع عقوبة على نادي الزمالك بمنع القيد لفترتين، مؤكدًا أن الحكم لا يرتبط فقط بمسألة سداد المستحقات وإنما بإجراءات قانونية مرتبطة بعدم الالتزام الكامل بالقسط المستحق.

وأضاف أن مستحقات اللاعب تصل إلى نحو 800 ألف دولار، مشيرًا إلى أن جزءًا من الأزمة يتعلق بعدم سداد قسط مالي بقيمة 62 ألف دولار، موضحًا أن عدم دفع المبلغ كاملًا هو ما أدى إلى صدور القرار، وليس مجرد تأخير أو سداد جزئي.

وفيما يتعلق بإمكانية الحل، أكد محامي اللاعب أن باب التسوية ما زال مفتوحًا، موضحًا أن أي اتفاق مالي مع نادي الزمالك قد يساهم في إنهاء الأزمة ورفع العقوبة، لافتًا إلى أن هناك مرونة لدى اللاعب في قبول حلول ودية حال التوصل لتسوية مناسبة.

كما أشار بلحاج إلى أن اللاعب لم يتلق أي تواصل مباشر من مسؤولي نادي الزمالك حتى الآن بعد صدور الحكم، مؤكدًا أن التواصل الذي تم كان فقط عبر بعض الأطراف القانونية.

من جانبه، علّق الإعلامي مهيب عبد الهادي خلال الحلقة على فكرة “التضامن مع الزمالك”، معتبرًا أن الواقع القانوني لا يتعارض مع كون اللاعب طرفًا في نزاع ضد النادي.

واختتم بلحاج تصريحاته بالتأكيد على أن اللاعب منفتح على الحلول الودية، وفي حال التوصل إلى تسوية مالية مع الزمالك، فإنه لا يمانع في دعم أي خطوات قانونية مشتركة لإنهاء الأزمة ووقف آثار العقوبة، بما يحقق مصلحة جميع الأطراف.