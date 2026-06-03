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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الداخلية البحرينية: القبض على 15 شخصًا في قضية العملاء المرتبطين بالحرس الثوري

الشرطة البحرينية
الشرطة البحرينية
القسم الخارجي

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية عن القبض على 15 شخصًا في قضية العملاء المرتبطين بالحرس الثوري وفكر "ولاية الفقيه"، وذلك في إطار تحقيقات أمنية موسعة أجرتها الأجهزة المختصة بشأن قضايا تخابر واتصالات مع جهات خارجية، وفق ما أكدته الوزارة في بيان رسمي.

وأوضحت الوزارة أن العملية الأمنية جاءت بناءً على نتائج تحريات وتقارير أمنية مكثفة، إضافة إلى ما أسفرت عنه تحقيقات سابقة أجرتها النيابة العامة في قضايا تتعلق بالتخابر مع جهات خارجية والتعاطف مع ما وصفته البحرين بـ"العدوان الإيراني". وأشارت إلى أن الأجهزة الأمنية تمكنت من كشف التنظيم وتحديد عناصره الرئيسيين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وذكرت وزارة الداخلية البحرينية أن الموقوفين ينتمون إلى ما وصفته بـ"التنظيم الرئيسي المرتبط بالحرس الثوري الإيراني"، مؤكدة أن التحقيقات لا تزال مستمرة للكشف عن مزيد من المتورطين المحتملين واتخاذ التدابير القانونية بحق كل من يثبت ارتباطه بأنشطة التنظيم أو مشاركته في أعمال مخالفة للقانون. كما شددت على أن الأجهزة الأمنية تواصل عمليات البحث والتحري بالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة.

وبحسب البيان الرسمي، فإن القضية تأتي ضمن سلسلة من الملفات الأمنية التي باشرتها السلطات البحرينية خلال الأشهر الماضية، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وتزايد المخاوف من محاولات التأثير على الأمن الداخلي للمملكة. 

وأكدت الوزارة أن الحفاظ على الأمن والاستقرار يمثل أولوية وطنية، وأن السلطات ستواصل التعامل بحزم مع أي أنشطة تهدد أمن البلاد أو تتعارض مع القوانين النافذة.

وأثارت القضية اهتماماً واسعاً داخل البحرين وخارجها نظراً لحساسية الاتهامات المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، الذي تصنفه عدة دول ومنظمات باعتباره طرفاً فاعلاً في عدد من الملفات الأمنية والإقليمية.

 وفي هذا السياق، أكدت السلطات البحرينية أن القضية تخضع للإجراءات القضائية المعتمدة، وأن المتهمين سيحالون إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات والمحاكمات وفق الأطر القانونية المعمول بها في المملكة.

وتؤكد السلطات البحرينية أن التحقيقات لا تزال جارية، وأن أي تفاصيل إضافية سيتم الإعلان عنها وفق ما تقتضيه مجريات التحقيق والإجراءات القضائية، مع الالتزام بمبادئ العدالة وسيادة القانون. 

وزارة الداخلية البحرينية الحرس الثوري الإيراني ولاية الفقيه

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