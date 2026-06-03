بعد الاعتداء الإيراني على الكويت.. نتنياهو: طهران تلعب بالنار

شن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هجومًا حادًا على إيران، معتبرًا أن سلوكها الإقليمي، بما في ذلك الاعتداءات ضد الكويت، يؤكد أن طهران "تلعب بالنار" وتواصل انتهاج سياسات تهدد استقرار المنطقة وأمنها.

وفي مقابلة مع قناة CNBC الأمريكية، شدد نتنياهو على أن إيران تمثل التحدي الاستراتيجي الأبرز في الشرق الأوسط، متهما القيادة الإيرانية بمواصلة "الخداع والكذب" بشأن برنامجها النووي، ومؤكداً ضرورة التخلص من مخزون اليورانيوم المخصب لديها لمنعها من امتلاك قدرات نووية عسكرية.

وأكد نتنياهو أن هناك توافقا واسعا بينه وبين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الأهداف الرئيسية المتعلقة بإيران، رغم وجود تباينات تكتيكية في بعض الملفات. وقال إن ترامب يعتقد بإمكانية التوصل إلى نتائج عبر المسار التفاوضي، مضيفًا أنه ينبغي منحه الفرصة لاختبار هذا الخيار.

وأوضح أن إسرائيل تسعى إلى ضمان عدم امتلاك إيران أي برنامج نووي عسكري، وإزالة ما وصفه بالتهديد الذي تمثله لطبيعة الأمن الإقليمي وللمصالح الأمريكية، إلى جانب توسيع دائرة اتفاقيات السلام في المنطقة.

وفي الشأن اللبناني، ربط نتنياهو أي تقدم نحو السلام مع لبنان بنزع سلاح حزب الله، معتبراً أن استمرار وجود الحزب المسلح يشكل عقبة رئيسية أمام الاستقرار. كما اتهم الحزب بالوقوف وراء هجمات تستهدف إسرائيل انطلاقًا من الأراضي اللبنانية.

وفي سياق متصل، وجه نتنياهو انتقادات لاذعة للدول الأوروبية، متهماً إياها بالتقاعس عن الدفاع عن القيم والحضارة التي قال إنها تجمعها بإسرائيل، ومشيرًا إلى أن القارة الأوروبية تفتقر إلى الحزم الكافي في مواجهة التحديات الأمنية الراهنة.