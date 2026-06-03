تصعيد دبلوماسي حاد.. الكويت تستدعي القائم بأعمال السفارة الإيرانية وتطرد دبلوماسيين خلال 24 ساعة

استدعت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم الأربعاء، القائم بالأعمال بالإنابة في السفارة الإيرانية لدى البلاد، وسلمته مذكرة احتجاج رسمية على خلفية ما وصفته بـ"الاعتداءات الإيرانية المتواصلة" التي استهدفت الأراضي الكويتية.

وأكدت الوزارة أنها أبلغت المسؤول الإيراني بقرار خفض عدد أعضاء البعثة الدبلوماسية الإيرانية في الكويت، إلى جانب اعتبار اثنين من أعضاء السفارة أشخاصاً غير مرغوب فيهم، مع إلزامهما بمغادرة البلاد خلال مهلة لا تتجاوز 24 ساعة.

وأوضحت الخارجية الكويتية، في بيان رسمي، أن هذه الإجراءات جاءت نتيجة استمرار الهجمات الإيرانية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، والتي تجددت فجر الأربعاء مستهدفة عدداً من المرافق المدنية والمنشآت الحيوية داخل الكويت.

وأشار البيان إلى أن الهجمات طالت مطار الكويت الدولي وعدداً من المواقع الحيوية الأخرى، ما أسفر عن وفاة شخص وإصابة عشرات المدنيين، فضلاً عن وقوع أضرار مادية في منشآت مهمة ومقار دبلوماسية.