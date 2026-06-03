قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
5 جنيهات دفعة واحدة .. صعود أسعار الدواجن الآن بالأسواق
بحضور محافظ البنك المركزي.. مدبولي يتابع تدبير الاحتياجات المالية لتأمين مخزون الوقود ومحطات الكهرباء
تقرير صادم: هوندا تستعد لوقف إنتاج شاحناتها حتى 2028
لممارسة الرذيلة.. القبض على طالب يستدرج الفتيات في الشرقية
مدبولي يترأس اجتماع الحكومة لمتابعة الأسعار والمشروعات القومية غدا
في اتصال هاتفي مع نظيره الكويتي.. وزير خارجية الإمارات يدين الاعتداءات الإيرانية الآثمة
ناقد رياضي: محمد شوقي مرشح بقوة للعمل مدربًا عامًا في الأهلي
رابط نتيجة سنوات النقل محافظة الجيزة 2026 على بوابة التعليم الأساسي|بالرقم القومي
حكاية بطل| قصة استشهاد أسد الصاعقة العقيد رامي حسنين.. فيديو
طاقم حكام مكسيكي لودية منتخب مصر و البرازيل ..تفاصيل
800 ألف دولار.. محامي صلاح مصدق: نرحّب بالتسوية لإنهاء النزاع مع الزمالك
تراجع جديد في أسعار الذهب بمصر.. والجنيه الذهب يفقد 399 جنيهًا خلال 24 ساعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيس الوزراء الكويتي يتفقد مبنى T1 بمطار الكويت الدولي | صور

رئيس الوزراء الكويتي يتفقد مبنى T1 بمطار الكويت الدولي
رئيس الوزراء الكويتي يتفقد مبنى T1 بمطار الكويت الدولي
القسم الخارجي

أجرى سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء الكويتي، زيارة تفقدية إلى مبنى الركاب (T1) في مطار الكويت الدولي للاطلاع على أعمال الإصلاح والتطوير والتأهيل التي أُنجزت خلال الفترة الماضية، في خطوة تعكس اهتمام الحكومة باستعادة التشغيل الكامل لأحد أهم المرافق الحيوية في البلاد.

وجاءت الزيارة بحضور وزير الدفاع الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح، ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني الشيخ حمود مبارك الحمود الصباح، حيث استمع رئيس الوزراء إلى شرح مفصل من المسؤولين حول حجم الأعمال المنفذة داخل المبنى، والتي شملت عمليات الإصلاح وإعادة التأهيل والتحديث الفني للمرافق والخدمات التشغيلية.

ووفقاً للمعلومات التي قدمها المسؤولون، فإن أعمال التأهيل جاءت عقب الأضرار التي تعرض لها مبنى الركاب (T1) نتيجة الهجوم الذي استهدف مطار الكويت الدولي في مطلع مارس 2026، الأمر الذي استدعى تنفيذ خطة شاملة لإعادة تأهيل المرافق المتضررة وضمان استعادة كفاءتها التشغيلية في أسرع وقت ممكن.

وخلال الجولة، ناقش رئيس الوزراء آخر مستجدات الخطط التشغيلية وآليات التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية، إضافة إلى التدابير الأمنية والاحترازية المتخذة لضمان انسيابية حركة الملاحة الجوية وسلامة المسافرين والعاملين في المطار. 

كما اطلع على الاستعدادات الجارية لإعادة تشغيل المبنى واستقبال الرحلات وفق أعلى المعايير التشغيلية والأمنية.

وأكد الشيخ أحمد العبدالله في تصريح صحفي أن إعادة تشغيل مبنى الركاب (T1) تمثل خطوة مهمة نحو استكمال عودة مطار الكويت الدولي للعمل بكامل طاقته، مشيداً بالجهود التي بذلتها الكوادر الوطنية والفرق الفنية والهندسية التي تمكنت من إنجاز أعمال الإصلاح والتأهيل خلال فترة زمنية قياسية رغم التحديات التي فرضتها الظروف الاستثنائية.

وتأتي هذه الزيارة في وقت أعلنت فيه الهيئة العامة للطيران المدني استكمال أعمال التطوير والتجديد الشاملة داخل مبنى الركاب، إلى جانب بدء إعادة التشغيل التدريجي لرحلات شركات الطيران العربية والأجنبية اعتباراً من مطلع يونيو الجاري. كما أكدت شركة الخطوط الجوية الكويتية جاهزيتها الكاملة لتقديم خدمات المناولة الأرضية وتشغيل الرحلات عبر المبنى وفق المعايير الدولية المعتمدة.

أحمد عبدالله الأحمد الصباح الكويت مبنى الركاب T1 مطار الكويت الدولي وزير الدفاع الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح مطار الكويت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدير التعليم الإعدادي

بسبب فيديو ولية الأمر .. إقالة مدير التعليم الإعدادي بالقليوبية وايقافه عن العمل

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

سارة خليفة

سارة خليفة أمام المحكمة بتهمة هتك عرض سائقها

ماذا حدث بين ولية أمر تلميذ ومدير التعليم الإعدادي في القليوبية؟

ذنبي إيه إنك حلوة.. ماذا حدث بين ولية أمر تلميذ ومدير التعليم الإعدادي في القليوبية؟ (القصة الكاملة)

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 الترم الثاني ..الآن بالدرجات

نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس والاسم 2026

نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس والاسم 2026 ..بالدرجات في جميع المواد

رابط نتيجة سنوات النقل محافظة الجيزة 2026

رابط نتيجة سنوات النقل محافظة الجيزة 2026 على بوابة التعليم الأساسي|بالرقم القومي

كهربا

كهربا يوجه رسالة شكر إلى محمود الخطيب بسبب أزمة الغرامة

ترشيحاتنا

جانب من الاجتماع

رئيس جامعة بنها يترأس اجتماع لجنة المنشآت لمتابعة تنفيذ مشاريع الخطة الاستثمارية

تأمين بني سويف

التأمين الصحي ببني سويف يُخصص منفذين مسائيين لتوفير طوابع الطلاب المتقدمين لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي لعام

محافظ القليوبية

تكليف سلوى أبو العنين بأعمال رئيس مدينة شبرا الخيمة

بالصور

تموين الشرقية.. ضبط 33.5 طن زيوت مجهولة المصدر خلال حملة تموينية مكبرة

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

هل توجد سيارة بـ100 ألف جنيه؟ إليك أفضل 5 سيارات بهذا السعر

أسعار السيارات
أسعار السيارات
أسعار السيارات

إنجى وجدان قبل وبعد فقدان وزنها

فقدت فوق الـ100 كيلو.. إنجى وجدان قبل و بعد فقدان وزنها
فقدت فوق الـ100 كيلو.. إنجى وجدان قبل و بعد فقدان وزنها
فقدت فوق الـ100 كيلو.. إنجى وجدان قبل و بعد فقدان وزنها

احذر.. هذه الاطعمة تزيد أعراض التهاب المفاصل

هذه الاطعمة تزيد أعراض التهاب المفاصل
هذه الاطعمة تزيد أعراض التهاب المفاصل
هذه الاطعمة تزيد أعراض التهاب المفاصل

فيديو

احمد سعد

بالكلمات.. أحمد سعد يختتم الألبوم الفرفوش بـ أوبا وورد

الشهيد عقيد رامي حسنين

حكاية بطل| قصة استشهاد أسد الصاعقة العقيد رامي حسنين.. فيديو

احمد سعد

خبر عاجل وجوزها.. أحمد سعد يشعل الصيف بأغاني الألبوم الفرفوش |فيديو

احمد سعد

"كوتي".. أحمد سعد يطلق أولى أغنيات الألبوم الفرفوش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد الورداني

د. محمد ورداني يكتب: من يحمي قطرة المياه .. الإعلام أم الجمهور؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سوبك إم ساف الثاني

وائل الغول

وائل الغول يكتب : مكالمة الأوغاد

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : أم صلاح والحارة الضيقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الأمان والونس والعفوية .. الثالوث الذي يحفظ الحب حيًا

المزيد