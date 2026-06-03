رئيس الوزراء الكويتي يتفقد مبنى T1 بمطار الكويت الدولي | صور

أجرى سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء الكويتي، زيارة تفقدية إلى مبنى الركاب (T1) في مطار الكويت الدولي للاطلاع على أعمال الإصلاح والتطوير والتأهيل التي أُنجزت خلال الفترة الماضية، في خطوة تعكس اهتمام الحكومة باستعادة التشغيل الكامل لأحد أهم المرافق الحيوية في البلاد.

وجاءت الزيارة بحضور وزير الدفاع الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح، ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني الشيخ حمود مبارك الحمود الصباح، حيث استمع رئيس الوزراء إلى شرح مفصل من المسؤولين حول حجم الأعمال المنفذة داخل المبنى، والتي شملت عمليات الإصلاح وإعادة التأهيل والتحديث الفني للمرافق والخدمات التشغيلية.

ووفقاً للمعلومات التي قدمها المسؤولون، فإن أعمال التأهيل جاءت عقب الأضرار التي تعرض لها مبنى الركاب (T1) نتيجة الهجوم الذي استهدف مطار الكويت الدولي في مطلع مارس 2026، الأمر الذي استدعى تنفيذ خطة شاملة لإعادة تأهيل المرافق المتضررة وضمان استعادة كفاءتها التشغيلية في أسرع وقت ممكن.

وخلال الجولة، ناقش رئيس الوزراء آخر مستجدات الخطط التشغيلية وآليات التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية، إضافة إلى التدابير الأمنية والاحترازية المتخذة لضمان انسيابية حركة الملاحة الجوية وسلامة المسافرين والعاملين في المطار.

كما اطلع على الاستعدادات الجارية لإعادة تشغيل المبنى واستقبال الرحلات وفق أعلى المعايير التشغيلية والأمنية.

وأكد الشيخ أحمد العبدالله في تصريح صحفي أن إعادة تشغيل مبنى الركاب (T1) تمثل خطوة مهمة نحو استكمال عودة مطار الكويت الدولي للعمل بكامل طاقته، مشيداً بالجهود التي بذلتها الكوادر الوطنية والفرق الفنية والهندسية التي تمكنت من إنجاز أعمال الإصلاح والتأهيل خلال فترة زمنية قياسية رغم التحديات التي فرضتها الظروف الاستثنائية.

وتأتي هذه الزيارة في وقت أعلنت فيه الهيئة العامة للطيران المدني استكمال أعمال التطوير والتجديد الشاملة داخل مبنى الركاب، إلى جانب بدء إعادة التشغيل التدريجي لرحلات شركات الطيران العربية والأجنبية اعتباراً من مطلع يونيو الجاري. كما أكدت شركة الخطوط الجوية الكويتية جاهزيتها الكاملة لتقديم خدمات المناولة الأرضية وتشغيل الرحلات عبر المبنى وفق المعايير الدولية المعتمدة.