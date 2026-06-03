ترامب: لا حاجة لقوات برية في إيران.. ومواقفي تتغير حسب المعطيات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى نشر قوات برية داخل إيران، مؤكدًا أن العمليات العسكرية الجوية كانت كافية لتحقيق نتائج ميدانية دون أي وجود عسكري على الأرض.

وفي مقابلة مع بودكاست "بود فورس ون" في قناة "نيويورك بوست"، قال ترامب: "لا نحتاج إلى قوات على الأرض الآن"، مضيفًا: "لقد دمّرنا جزءًا كبيرًا من جيشهم عبر القصف فقط، ولم نضع أي جنود على الأرض".

وفي سياق متصل، دافع ترامب عن تغير مواقفه في إدارة الأزمة مع إيران، رافضًا الانتقادات الموجهة إليه بشأن تقلب قراراته، موضحًا أن ذلك مرتبط بتغير المعطيات على الأرض.

وقال: "من الجيد أن يكونوا في حالة ارتباك، وكذلك الإيرانيون. لكن هذا أنا، مواقفي تتغير. قد أجيب عن سؤال ثم أدرك بعد 20 دقيقة في المكتب البيضاوي أن إجابتي لم تعد صحيحة، لأن الحقائق تتغير بسرعة".

واعتبر الرئيس الأمريكي أن الحرب على إيران كانت خيارًا ضروريًا لا يمكن تأجيله، مضيفًا: "لم يكن بإمكاني الانتظار، لأن الأمر بالغ الأهمية. لو فعلت ذلك لامتلكوا سلاحًا نوويًا خلال أسبوعين من ضرب قاذفات بي-2".

ووصف الضربة العسكرية بأنها "عملية ضرورية"، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو منع إيران من امتلاك سلاح نووي، مضيفًا: "لن يحصلوا على سلاح نووي، وستحدث أمور جيدة أخرى".

وفي نفس المقابلة، قلل ترامب مجددًا من تأثير الحرب على الأوضاع المالية للمواطنين الأمريكيين، مضيفا أن أسعار النفط لم تصل إلى التوقعات التي كانت تشير الى ارتفاعها إلى 300 أو 400 دولار للبرميل.

وأوضح قائلًا: "السعر حاليًا عند 98 دولارًا للبرميل، وهذا ليس ثمنًا كبيرًا إذا نظرنا إلى احتمال امتلاكهم سلاحًا نوويًا".