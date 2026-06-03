وزير داخلية الكويت يتفقد مبنى المطار عقب تعرضه لعدوان إيراني

تفقد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي، الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، مبنى الركاب (T1) في مطار الكويت الدولي للاطلاع على الأضرار الناجمة عن العدوان الإيراني الآثم الذي تعرض له المبنى والوقوف على آثارها وتقييم حجمها على المرافق والمنشآت.

وذكرت وزارة الداخلية الكويتية أن الوزير الشيخ فهد يوسف سعود الصباح اطلع خلال الجولة على الأضرار التي لحقت بالمبنى، كما استمع إلى شرح من المسئولين المختصين حول الواقعة والإجراءات المتخذة للتعامل معها واحتواء آثارها.

وأشارت إلى أن وزير الداخلية أكد أهمية استكمال أعمال المعاينة الفنية وإجراء تقييم شامل ودقيق للأضرار، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق الاختصاص، مشيدًا بجهود الجهات المعنية وسرعة استجابتها ومباشرتها للمهام الموكلة إليها، وما اتخذته من إجراءات لتأمين المواقع المتضررة والحفاظ على سلامة العاملين في الموقع.

من جانبه، قام وكيل وزارة الداخلية الكويتية، اللواء عبدالوهاب أحمد الوهيب، بجولة تفقدية للموقع ذاته للوقوف على آثار الحادث وتقييم حجم الأضرار التي لحقت بالمرافق والمنشآت.

وفي سياق متصل، قام وزير الصحة الكويتي، الدكتور أحمد العوضي، اليوم، بزيارة ميدانية إلى مستشفى جابر الأحمد للاطمئنان على المصابين الذين يتلقون الرعاية الصحية إثر الاعتداء الإيراني الآثم على مطار الكويت الدولي وذلك في إطار المتابعة المستمرة لأوضاعهم الصحية والوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة لهم.

وذكرت وزارة الصحة الكويتية أن الوزير العوضي أكد أن الوزارة تتابع جميع الحالات الصحية بشكل مباشر وتعمل على توفير كل ما يلزم من إمكانات بشرية وفنية ولوجستية لضمان حصول المصابين على الرعاية الصحية اللازمة حتى اكتمال تعافيهم.

وأضافت أن وزير الصحة أشاد بالجهود التي تبذلها الكوادر الطبية والتمريضية والفنية والإدارية وبما أظهرته من كفاءة عالية وسرعة في الاستجابة والتعامل مع الحالات منذ اللحظات الأولى للعدوان بما يعكس جاهزية المنظومة الصحية وقدرتها على التعامل مع مختلف الظروف والطوارئ.

وأشارت إلى أنه اطلع على الحالة الصحية للمصابين وسير الخطط العلاجية الموضوعة لهم، كما استمع إلى شرح من الفرق الطبية المعالجة حول الإجراءات الطبية والتدخلات العلاجية المقدمة حيث أكد على أهمية الاستمرار في توفير أفضل مستويات الرعاية الصحية ومتابعة الحالات وفق أحدث البروتوكولات الطبية المعتمدة.