قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
5 جنيهات دفعة واحدة .. صعود أسعار الدواجن الآن بالأسواق
بحضور محافظ البنك المركزي.. مدبولي يتابع تدبير الاحتياجات المالية لتأمين مخزون الوقود ومحطات الكهرباء
تقرير صادم: هوندا تستعد لوقف إنتاج شاحناتها حتى 2028
لممارسة الرذيلة.. القبض على طالب يستدرج الفتيات في الشرقية
مدبولي يترأس اجتماع الحكومة لمتابعة الأسعار والمشروعات القومية غدا
في اتصال هاتفي مع نظيره الكويتي.. وزير خارجية الإمارات يدين الاعتداءات الإيرانية الآثمة
ناقد رياضي: محمد شوقي مرشح بقوة للعمل مدربًا عامًا في الأهلي
رابط نتيجة سنوات النقل محافظة الجيزة 2026 على بوابة التعليم الأساسي|بالرقم القومي
حكاية بطل| قصة استشهاد أسد الصاعقة العقيد رامي حسنين.. فيديو
طاقم حكام مكسيكي لودية منتخب مصر و البرازيل ..تفاصيل
800 ألف دولار.. محامي صلاح مصدق: نرحّب بالتسوية لإنهاء النزاع مع الزمالك
تراجع جديد في أسعار الذهب بمصر.. والجنيه الذهب يفقد 399 جنيهًا خلال 24 ساعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير داخلية الكويت يتفقد مبنى المطار عقب تعرضه لعدوان إيراني

وزير داخلية الكويت
وزير داخلية الكويت
أ ش أ

تفقد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي، الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، مبنى الركاب (T1) في مطار الكويت الدولي للاطلاع على الأضرار الناجمة عن العدوان الإيراني الآثم الذي تعرض له المبنى والوقوف على آثارها وتقييم حجمها على المرافق والمنشآت.

وذكرت وزارة الداخلية الكويتية أن الوزير الشيخ فهد يوسف سعود الصباح اطلع خلال الجولة على الأضرار التي لحقت بالمبنى، كما استمع إلى شرح من المسئولين المختصين حول الواقعة والإجراءات المتخذة للتعامل معها واحتواء آثارها.

وأشارت إلى أن وزير الداخلية أكد أهمية استكمال أعمال المعاينة الفنية وإجراء تقييم شامل ودقيق للأضرار، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق الاختصاص، مشيدًا بجهود الجهات المعنية وسرعة استجابتها ومباشرتها للمهام الموكلة إليها، وما اتخذته من إجراءات لتأمين المواقع المتضررة والحفاظ على سلامة العاملين في الموقع.

من جانبه، قام وكيل وزارة الداخلية الكويتية، اللواء عبدالوهاب أحمد الوهيب، بجولة تفقدية للموقع ذاته للوقوف على آثار الحادث وتقييم حجم الأضرار التي لحقت بالمرافق والمنشآت.

وفي سياق متصل، قام وزير الصحة الكويتي، الدكتور أحمد العوضي، اليوم، بزيارة ميدانية إلى مستشفى جابر الأحمد للاطمئنان على المصابين الذين يتلقون الرعاية الصحية إثر الاعتداء الإيراني الآثم على مطار الكويت الدولي وذلك في إطار المتابعة المستمرة لأوضاعهم الصحية والوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة لهم.

وذكرت وزارة الصحة الكويتية أن الوزير العوضي أكد أن الوزارة تتابع جميع الحالات الصحية بشكل مباشر وتعمل على توفير كل ما يلزم من إمكانات بشرية وفنية ولوجستية لضمان حصول المصابين على الرعاية الصحية اللازمة حتى اكتمال تعافيهم.

وأضافت أن وزير الصحة أشاد بالجهود التي تبذلها الكوادر الطبية والتمريضية والفنية والإدارية وبما أظهرته من كفاءة عالية وسرعة في الاستجابة والتعامل مع الحالات منذ اللحظات الأولى للعدوان بما يعكس جاهزية المنظومة الصحية وقدرتها على التعامل مع مختلف الظروف والطوارئ.

وأشارت إلى أنه اطلع على الحالة الصحية للمصابين وسير الخطط العلاجية الموضوعة لهم، كما استمع إلى شرح من الفرق الطبية المعالجة حول الإجراءات الطبية والتدخلات العلاجية المقدمة حيث أكد على أهمية الاستمرار في توفير أفضل مستويات الرعاية الصحية ومتابعة الحالات وفق أحدث البروتوكولات الطبية المعتمدة.

وزير الداخلية الكويتي مطار الكويت الأضرار العدوان الإيراني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدير التعليم الإعدادي

بسبب فيديو ولية الأمر .. إقالة مدير التعليم الإعدادي بالقليوبية وايقافه عن العمل

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

سارة خليفة

سارة خليفة أمام المحكمة بتهمة هتك عرض سائقها

ماذا حدث بين ولية أمر تلميذ ومدير التعليم الإعدادي في القليوبية؟

ذنبي إيه إنك حلوة.. ماذا حدث بين ولية أمر تلميذ ومدير التعليم الإعدادي في القليوبية؟ (القصة الكاملة)

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 الترم الثاني ..الآن بالدرجات

نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس والاسم 2026

نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس والاسم 2026 ..بالدرجات في جميع المواد

رابط نتيجة سنوات النقل محافظة الجيزة 2026

رابط نتيجة سنوات النقل محافظة الجيزة 2026 على بوابة التعليم الأساسي|بالرقم القومي

كهربا

كهربا يوجه رسالة شكر إلى محمود الخطيب بسبب أزمة الغرامة

ترشيحاتنا

الإخوان

باحث: ثورة 30 يونيو أسقطت مخطط توظيف الإسلام السياسي لتفكيك المنطقة وكشفت حقيقة جماعة الإخوان

إيران وأمريكا

تصعيد واشنطن وطهران.. خبير: القوة أداة تفاوض

بطاقات تموينية

وقف بطاقات تموينية وإيقاف صرف الخبز لبعض المستفيدين.. ماذا يحدث؟

بالصور

تموين الشرقية.. ضبط 33.5 طن زيوت مجهولة المصدر خلال حملة تموينية مكبرة

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

هل توجد سيارة بـ100 ألف جنيه؟ إليك أفضل 5 سيارات بهذا السعر

أسعار السيارات
أسعار السيارات
أسعار السيارات

إنجى وجدان قبل وبعد فقدان وزنها

فقدت فوق الـ100 كيلو.. إنجى وجدان قبل و بعد فقدان وزنها
فقدت فوق الـ100 كيلو.. إنجى وجدان قبل و بعد فقدان وزنها
فقدت فوق الـ100 كيلو.. إنجى وجدان قبل و بعد فقدان وزنها

احذر.. هذه الاطعمة تزيد أعراض التهاب المفاصل

هذه الاطعمة تزيد أعراض التهاب المفاصل
هذه الاطعمة تزيد أعراض التهاب المفاصل
هذه الاطعمة تزيد أعراض التهاب المفاصل

فيديو

احمد سعد

بالكلمات.. أحمد سعد يختتم الألبوم الفرفوش بـ أوبا وورد

الشهيد عقيد رامي حسنين

حكاية بطل| قصة استشهاد أسد الصاعقة العقيد رامي حسنين.. فيديو

احمد سعد

خبر عاجل وجوزها.. أحمد سعد يشعل الصيف بأغاني الألبوم الفرفوش |فيديو

احمد سعد

"كوتي".. أحمد سعد يطلق أولى أغنيات الألبوم الفرفوش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد الورداني

د. محمد ورداني يكتب: من يحمي قطرة المياه .. الإعلام أم الجمهور؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سوبك إم ساف الثاني

وائل الغول

وائل الغول يكتب : مكالمة الأوغاد

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : أم صلاح والحارة الضيقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الأمان والونس والعفوية .. الثالوث الذي يحفظ الحب حيًا

المزيد