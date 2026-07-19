إنقاذ 8 أشخاص عقب غرق عبارة تقل 116 شخصا في غويانا

أكدت السلطات المحلية في دولة غويانا ، اليوم /الأحد/، غرق عبارة كانت تحمل على متنها 116 شخصا قبالة سواحل المحيط الأطلسي، مشيرة إلى أنه تم إنقاذ 8 أشخاص حتى الآن.

وقال وزير الأشغال العامة خوان إدجيل - في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي أورده راديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) - إن العبارة كانت قد انطلقت من العاصمة "جورج تاون" متجهة إلى قرية "بورت كايتوما" عندما وقع الحادث مساء أمس السبت بالقرب من منطقة "آيرون بونت".

وأضاف إدجيل أن السلطات تلقت نداء استغاثة من العبارة في حوالي الساعة الحادية عشر من مساء أمس، وسرعان ما تم إطلاق عملية بحث عاجلة باستخدام قوارب حكومية وخاصة.

فيما لم يتضح على الفور السبب وراء غرق العبارة.