نتنياهو يقلل من أهمية تباين المواقف مع ترامب

قلل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أهمية التقارير التي تحدثت عن وجود خلافات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدا أن الجانبين يتفقان على القضايا الأساسية وفي مقدمتها مواجهة التهديد الإيراني.

وقال نتنياهو، في مقابلة مع شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، إنه لن يتطرق إلى تفاصيل محادثاته مع ترامب، وذلك ردا على سؤال بشأن ما تردد عن اتصال هاتفي صعب بينهما جرى يوم الاثنين الماضي.

وأضاف أن العلاقات بينهما شهدت العديد من المحادثات على مدار السنوات، مشيرا إلى أن أي تباينات في وجهات النظر لا ترقى إلى مستوى الأزمة، وأن الجانبين نجحا دائما في تجاوز خلافاتهما.

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي أن هناك توافقا بينه وبين ترامب بشأن ضرورة منع إيران من تشكيل تهديد لإسرائيل والمنطقة والعالم، موضحا أن ما قد يظهر أحيانا من اختلافات يقتصر على الجوانب التكتيكية وليس الأهداف الاستراتيجية.

وأشار إلى أن علاقته بترامب تقوم على الاحترام المتبادل، وأنهما ينجحان دائما في التوصل إلى تفاهما.