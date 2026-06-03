كهربا يوجه رسالة شكر إلى محمود الخطيب بسبب أزمة الغرامة

أشاد محمود عبدالمنعم كهربا، نجم النادي الأهلي السابق، بـ الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، مؤكدًا أنه ساعده في غرامته لصالح نادي الزمالك.

وقال كهربا خلال حواره ببودكاست ملعبنا: «الغرامة اللي كانت عليا لنادي الزمالك وصلت لـ 2.5 مليون دولار بسبب غرامات التأخير، وكابتن محمود الخطيب وسيد عبدالحفيظ وجمهور الأهلي ساعدوني وماسبونيش لحظة».

وأضاف: «الخطيب كرئيس نادي، هو في حته تانية خالص، من أحسن الناس اللي اتعاملت معاها في حياتي».

وتابع: «ساعدني كتير أوي، وشخصية جميلة جدًا ومحبوب من الناس كلها، ومحصلش أي صدام معاه خلال فترة تواجدي بالأهلي، ومقدرش أصلًا».

واختتم كهربا حديثه قائلًا: «الأهلي ليه فضل كبير عليا أوي بعد ربنا سبحانه وتعالى، لأنه أحتواني وخلاني أكمل كورة».